Школы на оккупированных территориях заставляют переходить на мессенджер MAX - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины оккупационные администрации усиливают цифровой контроль над образовательным процессом, принуждая школы и семьи подключаться к российскому мессенджеру MAX. Об этом сообщают источники Центра национального сопротивления, передает УНН.

Дертали

По их данным, оккупационный "департамент образования" дал указание учебным заведениям предоставить поименные списки педагогов, учащихся и родителей с указанием, кто уже подключился к сервису, а кто нет.

В ЦНС отмечают, что фактически речь идет о принудительном включении всех участников образовательного процесса в единый цифровой контур, который позволяет отслеживать коммуникации и активность.

Как сообщают источники, в Макеевке для каждой школы сформировали так называемый паспорт лояльности с процентом подключенных и активных пользователей. На основании этих показателей оккупанты, по информации ЦНС, формируют внутренний рейтинг заведений.

Контроль за сбором отчетности осуществляет подразделение цифровизации оккупационной администрации. В ЦНС подчеркивают, что целью таких действий является максимальный охват и технический контроль над школами и семьями на ВОТ.

Напомним

Роскомнадзор полностью заблокирует Telegram в России с 1 апреля 2026 года. Это произойдет по аналогии с Instagram и Facebook, приложение не будет загружаться через мобильные и стационарные сети.