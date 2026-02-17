$43.170.07
Ексклюзив
09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
росія повністю заблокує Telegram з 1 квітня 2026 року - росЗМІ

Київ

 • 144 перегляди

роскомнагляд повністю заблокує Telegram у росії з 1 квітня 2026 року. Це відбудеться за аналогією з Instagram та Facebook, додаток не завантажуватиметься через мобільні та стаціонарні мережі.

росія повністю заблокує Telegram з 1 квітня 2026 року - росЗМІ

У росії буде повністю заблокований Telegram з 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Починаючи з цієї дати роскомнагляд вдасться до тотального блокування месенджера за аналогією з Instagram і Facebook. Застосовуватися захід буде по всій території держави-агресора: додаток не буде завантажуватися ані через мобільні мережі, ані через стаціонарні інтернет-системи.

Додатково

російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.

Також УНН повідомляв, що російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів.

Нагадаємо

Блокування Telegram в рф провокує деградацію малого бізнесу, оскільки месенджер є ключовим майданчиком для маркетингу та комунікації.

Євген Устименко

