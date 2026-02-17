росія повністю заблокує Telegram з 1 квітня 2026 року - росЗМІ
Київ • УНН
роскомнагляд повністю заблокує Telegram у росії з 1 квітня 2026 року. Це відбудеться за аналогією з Instagram та Facebook, додаток не завантажуватиметься через мобільні та стаціонарні мережі.
У росії буде повністю заблокований Telegram з 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Починаючи з цієї дати роскомнагляд вдасться до тотального блокування месенджера за аналогією з Instagram і Facebook. Застосовуватися захід буде по всій території держави-агресора: додаток не буде завантажуватися ані через мобільні мережі, ані через стаціонарні інтернет-системи.
Додатково
російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.
Також УНН повідомляв, що російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів.
Нагадаємо
Блокування Telegram в рф провокує деградацію малого бізнесу, оскільки месенджер є ключовим майданчиком для маркетингу та комунікації.