россия полностью заблокирует Telegram с 1 апреля 2026 года - росСМИ
Киев • УНН
роскомнадзор полностью заблокирует Telegram в россии с 1 апреля 2026 года. Это произойдет по аналогии с Instagram и Facebook, приложение не будет загружаться через мобильные и стационарные сети.
В россии будет полностью заблокирован Telegram с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Начиная с этой даты роскомнадзор прибегнет к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет по всей территории государства-агрессора: приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.
Дополнительно
российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.
Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.
Напомним
Блокировка Telegram в рф провоцирует деградацию малого бизнеса, поскольку мессенджер является ключевой площадкой для маркетинга и коммуникации.