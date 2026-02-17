$43.170.07
Эксклюзив
09:48 • 1340 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 6964 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 21327 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 32580 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 42139 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 34157 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52645 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33202 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60391 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27633 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
россия полностью заблокирует Telegram с 1 апреля 2026 года - росСМИ

Киев • УНН

 • 324 просмотра

роскомнадзор полностью заблокирует Telegram в россии с 1 апреля 2026 года. Это произойдет по аналогии с Instagram и Facebook, приложение не будет загружаться через мобильные и стационарные сети.

россия полностью заблокирует Telegram с 1 апреля 2026 года - росСМИ

В россии будет полностью заблокирован Telegram с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Начиная с этой даты роскомнадзор прибегнет к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет по всей территории государства-агрессора: приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Дополнительно

российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.

Напомним

Блокировка Telegram в рф провоцирует деградацию малого бизнеса, поскольку мессенджер является ключевой площадкой для маркетинга и коммуникации.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
WhatsApp
Telegram
Facebook
Instagram