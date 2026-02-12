російська влада заблокувала WhatsApp, унеможливлюючи доступ до сервісу - FT
Київ • УНН
російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів. Застосунок також видалено з онлайн-каталогу "роскомнадзора".
Деталі
Також застосунок WhatsApp видалили з онлайн-каталогу, який веде "роскомнадзор", що означає його фактичне стирання з російського інтернету.
Крім того, у росії видалили з каталогу соціальні мережі Meta - Facebook та Instagram, залишивши доступ до них лише через VPN після визнання компанії "екстремістською".
Адміністрація WhatsApp відреагувала на обмеження, опублікувавши допис в соцмережі "Х".
Намагання ізолювати понад 100 мільйонів користувачів без права на приватне та безпечне спілкування - це крок назад, який може призвести лише до зниження безпеки людей у росії. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб користувачі залишалися на зв'язку
Нагадаємо
російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.