російська влада заблокувала WhatsApp, унеможливлюючи доступ до сервісу - FT

Київ • УНН

 • 70 перегляди

російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів. Застосунок також видалено з онлайн-каталогу "роскомнадзора".

російська влада заблокувала WhatsApp, унеможливлюючи доступ до сервісу - FT

У середу, 11 лютого, російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp. Фактично це унеможливлює доступ до сервісу без складних обхідних шляхів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Також застосунок WhatsApp видалили з онлайн-каталогу, який веде "роскомнадзор", що означає його фактичне стирання з російського інтернету.

Крім того, у росії видалили з каталогу соціальні мережі Meta - Facebook та Instagram, залишивши доступ до них лише через VPN після визнання компанії "екстремістською".

Адміністрація WhatsApp відреагувала на обмеження, опублікувавши допис в соцмережі "Х".

Намагання ізолювати понад 100 мільйонів користувачів без права на приватне та безпечне спілкування - це крок назад, який може призвести лише до зниження безпеки людей у росії. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб користувачі залишалися на зв'язку

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.

Євген Устименко

