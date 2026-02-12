російська влада заблокувала WhatsApp, унеможливлюючи доступ до сервісу - FT

У середу, 11 лютого, російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp. Фактично це унеможливлює доступ до сервісу без складних обхідних шляхів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Також застосунок WhatsApp видалили з онлайн-каталогу, який веде "роскомнадзор", що означає його фактичне стирання з російського інтернету.

Крім того, у росії видалили з каталогу соціальні мережі Meta - Facebook та Instagram, залишивши доступ до них лише через VPN після визнання компанії "екстремістською".

Адміністрація WhatsApp відреагувала на обмеження, опублікувавши допис в соцмережі "Х".

Намагання ізолювати понад 100 мільйонів користувачів без права на приватне та безпечне спілкування - це крок назад, який може призвести лише до зниження безпеки людей у росії. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб користувачі залишалися на зв'язку