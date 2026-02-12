российские власти заблокировали WhatsApp, сделав доступ к сервису невозможным - FT

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 3742 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 18753 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 32426 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 25695 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 25067 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 23475 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 35054 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19882 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22173 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 41876 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 7996 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 17866 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 13857 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 10928 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича08:30 • 5322 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 35058 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 30326 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 31977 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 41878 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 54057 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 620 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 16026 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 18366 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 19480 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 21225 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Кх-59

российские власти заблокировали WhatsApp, сделав доступ к сервису невозможным - FT

Киев • УНН

 • 24 просмотра

российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp 11 февраля, сделав доступ без сложных обходных путей невозможным. Приложение также удалено из онлайн-каталога "роскомнадзора".

российские власти заблокировали WhatsApp, сделав доступ к сервису невозможным - FT

В среду, 11 февраля, российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp. Фактически это делает невозможным доступ к сервису без сложных обходных путей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Также приложение WhatsApp удалили из онлайн-каталога, который ведет "роскомнадзор", что означает его фактическое стирание из российского интернета.

Кроме того, в россии удалили из каталога социальные сети Meta - Facebook и Instagram, оставив доступ к ним только через VPN после признания компании "экстремистской".

Администрация WhatsApp отреагировала на ограничения, опубликовав сообщение в соцсети "Х".

Попытка изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение - это шаг назад, который может привести лишь к снижению безопасности людей в россии. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи

- говорится в сообщении.

Напомним

российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Социальная сеть
WhatsApp
Telegram
Financial Times
Facebook
Instagram