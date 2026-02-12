российские власти заблокировали WhatsApp, сделав доступ к сервису невозможным - FT

В среду, 11 февраля, российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp. Фактически это делает невозможным доступ к сервису без сложных обходных путей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Также приложение WhatsApp удалили из онлайн-каталога, который ведет "роскомнадзор", что означает его фактическое стирание из российского интернета.

Кроме того, в россии удалили из каталога социальные сети Meta - Facebook и Instagram, оставив доступ к ним только через VPN после признания компании "экстремистской".

Администрация WhatsApp отреагировала на ограничения, опубликовав сообщение в соцсети "Х".

Попытка изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение - это шаг назад, который может привести лишь к снижению безопасности людей в россии. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи