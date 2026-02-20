10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что 10 тысяч северокорейских солдат обучаются в россии противодействовать ракетам и дронам. Этот опыт они могут привезти домой, в Северную Корею.
10 тысяч северокорейских солдат находятся сейчас на территории россии, где обучаются гибридной войне, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории россии. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне. Они учатся противодействовать ракетам, различным типам дронов, включая дроны на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников
И добавил: "Они обучаются сейчас на территории россии, потому что мы отвечаем на российские атаки. Так что у них есть такая возможность".
"Что они сделают с этими знаниями? По меньшей мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею", - указал Президент
