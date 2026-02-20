10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский

10 тысяч северокорейских солдат находятся сейчас на территории россии, где обучаются гибридной войне, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории россии. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне. Они учатся противодействовать ракетам, различным типам дронов, включая дроны на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников