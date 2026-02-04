Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР

Контингент армии Северной Кореи продолжает участвовать в российско-украинской войне на стороне агрессора. По состоянию на январь 2026 года войска КНДР находились на территории Курской области, откуда осуществляются атаки по приграничным украинским общинам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Под командованием россиян северные корейцы ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, выполняют задачи по аэроразведке и артиллерийской разведке, а также корректируют удары РСЗО по позициям Сил обороны Украины.

Характерной чертой и одной из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне является фокус на овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современных боевых действий.

В рамках договоренностей Москвы и Пхеньяна регулярно осуществляется ротация военнослужащих, дислоцированных в Курской области. За все время с начала участия северокорейского контингента в войне против Украины в КНДР уже вернулись около трех тысяч солдат - обученных и опытных. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны XXI века всей армии КНДР