"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 6940 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 2316 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 9814 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 25151 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 43068 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35802 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35818 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
3 февраля, 16:41 • 33043 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20883 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
публикации
Эксклюзивы
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Контингент армии КНДР продолжает участвовать в российско-украинской войне, находясь в курской области. Они ведут огонь, осуществляют аэроразведку и корректируют удары РСЗО.

Контингент армии Северной Кореи продолжает участвовать в российско-украинской войне на стороне агрессора. По состоянию на январь 2026 года войска КНДР находились на территории Курской области, откуда осуществляются атаки по приграничным украинским общинам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Под командованием россиян северные корейцы ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, выполняют задачи по аэроразведке и артиллерийской разведке, а также корректируют удары РСЗО по позициям Сил обороны Украины.

Характерной чертой и одной из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне является фокус на овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современных боевых действий.

В рамках договоренностей Москвы и Пхеньяна регулярно осуществляется ротация военнослужащих, дислоцированных в Курской области. За все время с начала участия северокорейского контингента в войне против Украины в КНДР уже вернулись около трех тысяч солдат - обученных и опытных. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны XXI века всей армии КНДР

 - заявили в украинской разведке.

Напомним

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытания модернизированной РСЗО, способной наносить избирательные удары. Во время испытаний четыре ракеты успешно поразили цель в море на расстоянии 358,5 км.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Курская область
Главное управление разведки Украины
Ким Чен Ын
Северная Корея
