Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР

Контингент армії Північної Кореї продовжує брати участь у російсько-українській війні на боці агресора. Станом на січень 2026 року війська КНДР перебували на території курської області, звідки здійснюються атаки по прикордонних українських громадах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під командуванням росіян північні корейці ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки і артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ по позиціях Сил оборони України.

Характерною рисою та однією з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні є фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасних бойових дій.

У межах домовленостей москви і пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулись близько трьох тисяч солдатів - навчених і досвідчених. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР