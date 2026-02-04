$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР

Київ • УНН

Контингент армії КНДР продовжує брати участь у російсько-українській війні, перебуваючи в курській області. Вони ведуть вогонь, здійснюють аеророзвідку та коригують удари РСЗВ.

Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР

Контингент армії Північної Кореї продовжує брати участь у російсько-українській війні на боці агресора. Станом на січень 2026 року війська КНДР перебували на території курської області, звідки здійснюються атаки по прикордонних українських громадах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Під командуванням росіян північні корейці ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки і артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ по позиціях Сил оборони України.

Характерною рисою та однією з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні є фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасних бойових дій.

У межах домовленостей москви і пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулись близько трьох тисяч солдатів - навчених і досвідчених. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР

 - заявили в українській розвідці.

Нагадаємо

Лідер КНДР Кім Чен Ин проконтролював випробування модернізованої РСЗВ, здатної завдавати вибіркових ударів. Під час випробувань чотири ракети успішно вразили ціль у морі на відстані 358,5 км.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
