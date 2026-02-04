Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР
Київ • УНН
Контингент армії КНДР продовжує брати участь у російсько-українській війні, перебуваючи в курській області. Вони ведуть вогонь, здійснюють аеророзвідку та коригують удари РСЗВ.
Контингент армії Північної Кореї продовжує брати участь у російсько-українській війні на боці агресора. Станом на січень 2026 року війська КНДР перебували на території курської області, звідки здійснюються атаки по прикордонних українських громадах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Під командуванням росіян північні корейці ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки і артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ по позиціях Сил оборони України.
Характерною рисою та однією з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні є фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасних бойових дій.
У межах домовленостей москви і пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулись близько трьох тисяч солдатів - навчених і досвідчених. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР
Нагадаємо
Лідер КНДР Кім Чен Ин проконтролював випробування модернізованої РСЗВ, здатної завдавати вибіркових ударів. Під час випробувань чотири ракети успішно вразили ціль у морі на відстані 358,5 км.