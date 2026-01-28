Кім Чен Ин провів випробування модернізованої ракетної системи для "точкових атак"

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто проконтролював випробувальні пуски оновленої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру. Як повідомили державні ЗМІ Пхеньяна у середу, 28 січня, випробування мали на меті перевірку нових технологій точного наведення, які дозволять завдавати вибіркових ударів по конкретних цілях. Про це пише УНН.

Деталі

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), модернізована система отримала "самокеровану систему польоту", яка здатна нівелювати будь–яке зовнішнє втручання або перешкоди. Під час стрільб 27 січня чотири ракети успішно уразили ціль у морі на відстані 358,5 кілометрів, підтвердивши значне покращення показників мобільності та розвідки.

Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами

Сьогоднішнє випробування має велике значення для підвищення ефективності нашого стратегічного стримування. Ми досягли технічної модернізації цієї системи озброєння, щоб використовувати її найпотужніші характеристики найбільш доцільним чином, що зробило можливим її застосування у конкретних атаках – заявив Кім Чен Ин.

Він також підкреслив, що жодна інша країна не зможе отримати подібні технології в найближчі роки.

Політичний контекст та ядерне стримування

Випробування відбулося на тлі підготовки до 9-го з'їзду Трудової партії Кореї, що має відбутися у лютому 2026 року. На цьому заході Кім Чен Ин планує представити нову стратегію посилення "сил ядерного стримування". Японські та південнокорейські військові підтвердили факт запусків, оцінивши ракети як балістичні снаряди малої дальності, що були запущені з району Пхеньяна у бік Японського моря.

Як я завжди наголошував, відповідні заходи, які ми проводимо, явно спрямовані ні на що інше, як на подальше підвищення рівня нашого стримування від ядерної війни – додав північнокорейський лідер.

Аналітики зазначають, що така активність Пхеньяна на початку року може бути відповіддю на недавні геополітичні події, зокрема зміну режиму у Венесуелі та плани США щодо розширення військової присутності в регіоні.

Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР