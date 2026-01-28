$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34
Кім Чен Ин провів випробування модернізованої ракетної системи для "точкових атак"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Лідер КНДР Кім Чен Ин проконтролював випробування модернізованої РСЗВ, здатної завдавати вибіркових ударів. Чотири ракети успішно вразили ціль у морі на відстані 358,5 км.

Кім Чен Ин провів випробування модернізованої ракетної системи для "точкових атак"

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто проконтролював випробувальні пуски оновленої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру. Як повідомили державні ЗМІ Пхеньяна у середу, 28 січня, випробування мали на меті перевірку нових технологій точного наведення, які дозволять завдавати вибіркових ударів по конкретних цілях. Про це пише УНН.

Деталі

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), модернізована система отримала "самокеровану систему польоту", яка здатна нівелювати будь–яке зовнішнє втручання або перешкоди. Під час стрільб 27 січня чотири ракети успішно уразили ціль у морі на відстані 358,5 кілометрів, підтвердивши значне покращення показників мобільності та розвідки.

Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами 10.01.26, 15:41 • 9348 переглядiв

Сьогоднішнє випробування має велике значення для підвищення ефективності нашого стратегічного стримування. Ми досягли технічної модернізації цієї системи озброєння, щоб використовувати її найпотужніші характеристики найбільш доцільним чином, що зробило можливим її застосування у конкретних атаках

– заявив Кім Чен Ин.

Він також підкреслив, що жодна інша країна не зможе отримати подібні технології в найближчі роки.

Політичний контекст та ядерне стримування

Випробування відбулося на тлі підготовки до 9-го з'їзду Трудової партії Кореї, що має відбутися у лютому 2026 року. На цьому заході Кім Чен Ин планує представити нову стратегію посилення "сил ядерного стримування". Японські та південнокорейські військові підтвердили факт запусків, оцінивши ракети як балістичні снаряди малої дальності, що були запущені з району Пхеньяна у бік Японського моря.

Як я завжди наголошував, відповідні заходи, які ми проводимо, явно спрямовані ні на що інше, як на подальше підвищення рівня нашого стримування від ядерної війни

– додав північнокорейський лідер.

Аналітики зазначають, що така активність Пхеньяна на початку року може бути відповіддю на недавні геополітичні події, зокрема зміну режиму у Венесуелі та плани США щодо розширення військової присутності в регіоні. 

Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР05.01.26, 00:36 • 4886 переглядiв

Степан Гафтко

