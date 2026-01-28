Ким Чен Ын провел испытания модернизированной ракетной системы для "точечных атак"

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал испытательные пуски обновленной реактивной системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра. Как сообщили государственные СМИ Пхеньяна в среду, 28 января, испытания имели целью проверку новых технологий точного наведения, которые позволят наносить избирательные удары по конкретным целям. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), модернизированная система получила "самоуправляемую систему полета", которая способна нивелировать любое внешнее вмешательство или помехи. Во время стрельб 27 января четыре ракеты успешно поразили цель в море на расстоянии 358,5 километров, подтвердив значительное улучшение показателей мобильности и разведки.

Сегодняшнее испытание имеет большое значение для повышения эффективности нашего стратегического сдерживания. Мы достигли технической модернизации этой системы вооружения, чтобы использовать ее самые мощные характеристики наиболее целесообразным образом, что сделало возможным ее применение в конкретных атаках – заявил Ким Чен Ын.

Он также подчеркнул, что ни одна другая страна не сможет получить подобные технологии в ближайшие годы.

Политический контекст и ядерное сдерживание

Испытание состоялось на фоне подготовки к 9-му съезду Трудовой партии Кореи, который должен состояться в феврале 2026 года. На этом мероприятии Ким Чен Ын планирует представить новую стратегию усиления "сил ядерного сдерживания". Японские и южнокорейские военные подтвердили факт запусков, оценив ракеты как баллистические снаряды малой дальности, которые были запущены из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

Как я всегда подчеркивал, соответствующие меры, которые мы проводим, явно направлены ни на что иное, как на дальнейшее повышение уровня нашего сдерживания от ядерной войны – добавил северокорейский лидер.

Аналитики отмечают, что такая активность Пхеньяна в начале года может быть ответом на недавние геополитические события, в частности смену режима в Венесуэле и планы США по расширению военного присутствия в регионе.

