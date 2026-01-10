Южная Корея отрицает нарушение воздушного пространства КНДР дронами

Южная Корея опровергла заявления Пхеньяна о том, что Сеул нарушил воздушное пространство Северной Кореи беспилотниками. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Минобороны Южной Кореи, дроны, о которых упоминал Пхеньян – как в сентябрьских отчетах, так и в заявлениях в начале этого месяца, не были моделями, используемыми вооруженными силами Южной Кореи.

Военные также не имеют никаких записей об эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в день, указанный Северной Кореей.

"Мы не намерены провоцировать или антагонизировать Северную Корею. Мы будем продолжать принимать конкретные меры и прилагать усилия для ослабления напряженности и укрепления доверия между двумя Кореями", – заявили в минобороны Южной Кореи.

Военные КНДР в заявлении, опубликованном государственным агентством KCNA, сообщили, что 4 января с помощью "специальных средств РЭБ" сбили дрон, который якобы прилетел из южнокорейского Инчхона. По версии военных, беспилотник был оснащен двумя камерами, которые осуществляли видеосъемку северокорейской территории.

"Мы решительно осуждаем серию возмутительных посягательств хулиганов на наш суверенитет и неприкрытые провокационные действия против нас", – говорится в заявлении представителя генерального штаба северокорейских вооруженных сил.

Южная Корея созвала рабочее заседание Совета национальной безопасности, чтобы отреагировать на заявления о беспилотниках. Министерство обороны заявило, что в сотрудничестве с соответствующими государственными структурами проведет тщательное расследование относительно возможной причастности к полетам гражданских лиц.

Напомним

Северная Корея выступила с резким осуждением в адрес Сеула после сбития беспилотника, который, по заявлению Пхеньяна, проводил разведку над ее территорией. Военное руководство КНДР назвало инцидент "неприкрытой провокацией" и нарушением государственного суверенитета.

