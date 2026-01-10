КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні повітряного простору шпигунським дроном

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 6076 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 15258 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21250 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 21619 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19062 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18731 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13536 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13077 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9364 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13082 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.4м/с
76%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 12951 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 10069 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 14781 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 6872 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві20:58 • 5508 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 14793 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 60846 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 88877 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 62455 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 84671 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Львівська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59421 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 62051 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83468 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101836 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142397 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні повітряного простору шпигунським дроном

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Північна Корея звинуватила Південну у тому, що Сеул послав до кордонів КНДР розвідувальний дрон.

КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні повітряного простору шпигунським дроном

Північна Корея виступила з різким засудженням на адресу Сеула після збиття безпілотника, який, за заявою Пхеньяна, проводив розвідку над її територією. Військове керівництво КНДР назвало інцидент "неприхованою провокацією" та порушенням державного суверенітету. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За повідомленням державного агентства KCNA, безпілотник вилетів із південнокорейського міста Інчхон. Війська КНДР нейтралізували апарат 4 січня, застосувавши "спеціальні засоби радіоелектронної боротьби".

Китай та Південна Корея домовилися про зміцнення зв'язків на тлі регіональної напруженості06.01.26, 01:33 • 11961 перегляд

Після обстеження уламків північнокорейські військові заявили, що дрон був оснащений:

  • двома відеокамерами для фіксації військових об'єктів;
    • спеціальним обладнанням для передачі даних у реальному часі.

      Реакція Пхеньяна

      Речник генерального штабу збройних сил КНДР заявив, що Пхеньян розцінює цей випадок як частину ширшої кампанії шпигунства.

      Ми рішуче засуджуємо серію обурливих посягань хуліганів на наш суверенітет та неприховані провокаційні дії проти нас

      - йдеться у заяві.

      Міністерство оборони Південної Кореї наразі не підтвердило приналежність дрона, зазначивши лише, що вони перевіряють надану Пхеньяном інформацію. Експерти вказують на те, що подібні інциденти значно підвищують ризик збройних зіткнень на демілітаризованій зоні, яка залишається однією з найбільш напружених точок світу у 2026 році. 

      Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР05.01.26, 00:36 • 4689 переглядiв

      Степан Гафтко

      Новини Світу
      Сутички
      Bloomberg
      Сеул
      Південна Корея