КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні повітряного простору шпигунським дроном

Північна Корея виступила з різким засудженням на адресу Сеула після збиття безпілотника, який, за заявою Пхеньяна, проводив розвідку над її територією. Військове керівництво КНДР назвало інцидент "неприхованою провокацією" та порушенням державного суверенітету. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За повідомленням державного агентства KCNA, безпілотник вилетів із південнокорейського міста Інчхон. Війська КНДР нейтралізували апарат 4 січня, застосувавши "спеціальні засоби радіоелектронної боротьби".

Після обстеження уламків північнокорейські військові заявили, що дрон був оснащений:

двома відеокамерами для фіксації військових об'єктів;

спеціальним обладнанням для передачі даних у реальному часі.

Реакція Пхеньяна

Речник генерального штабу збройних сил КНДР заявив, що Пхеньян розцінює цей випадок як частину ширшої кампанії шпигунства.

Ми рішуче засуджуємо серію обурливих посягань хуліганів на наш суверенітет та неприховані провокаційні дії проти нас - йдеться у заяві.

Міністерство оборони Південної Кореї наразі не підтвердило приналежність дрона, зазначивши лише, що вони перевіряють надану Пхеньяном інформацію. Експерти вказують на те, що подібні інциденти значно підвищують ризик збройних зіткнень на демілітаризованій зоні, яка залишається однією з найбільш напружених точок світу у 2026 році.

