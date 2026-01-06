Китай та Південна Корея домовилися про зміцнення зв'язків на тлі регіональної напруженості

Фото: AP

Лідери Китаю та Південної Кореї під час зустрічі в Пекіні у понеділок, 5 січня 2026 року, пообіцяли активізувати торговельну співпрацю та спільно захищати регіональну стабільність. Візит південнокорейського лідера Лі Дже Мена проходив на тлі чергових випробувань балістичних ракет КНДР, які відбулися за кілька годин до його прибуття. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президент Лі Дже Мен, який перебуває з чотириденним державним візитом у КНР, зустрівся з головою Сі Цзіньпіном у Великому залі народних зібрань. Це перший візит південнокорейського лідера до Китаю за останні шість років. Під час переговорів сторони підписали 14 меморандумів про взаєморозуміння, що стосуються екології, захисту інтелектуальної власності та торгівлі морепродуктами.

Сі Цзіньпін наголосив на відповідальності обох країн у підтримці миру в Північно-Східній Азії, особливо на тлі загострення відносин Китаю з Японією через питання Тайваню. Лі Дже Мен, своєю чергою, висловив сподівання на конструктивну роль Пекіна у стримуванні ядерних амбіцій Пхеньяна.

Дві країни повинні спільно робити внески у сприяння миру, який є основою процвітання та зростання – сказав Лі Дже Мен.

Балансування між Пекіном та Вашингтоном

Візит ліберального президента Південної Кореї розцінюється як спроба відновити "горизонтальні та взаємовигідні" відносини з найбільшим торговельним партнером Сеула. Попередні консервативні уряди Кореї надавали пріоритет альянсу зі США та Японією, що викликало незадоволення Китаю, зокрема через розміщення американських систем ППО THAAD.

Лі Дже Мен підтвердив відданість принципу "одного Китаю", проте водночас прагне зберегти міцні зв'язки з Вашингтоном. Під час візиту його супроводжувала рекордна делегація з понад 200 представників бізнесу, включаючи керівників Samsung та SK Group, що підкреслює економічну пріоритетність поїздки.

