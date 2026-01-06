$42.290.12
Китай та Південна Корея домовилися про зміцнення зв'язків на тлі регіональної напруженості

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Лідери Китаю та Південної Кореї домовилися про активізацію торговельної співпраці та захист регіональної стабільності. Візит південнокорейського лідера Лі Дже Мена відбувся на тлі випробувань балістичних ракет КНДР.

Китай та Південна Корея домовилися про зміцнення зв'язків на тлі регіональної напруженості
Фото: AP

Лідери Китаю та Південної Кореї під час зустрічі в Пекіні у понеділок, 5 січня 2026 року, пообіцяли активізувати торговельну співпрацю та спільно захищати регіональну стабільність. Візит південнокорейського лідера Лі Дже Мена проходив на тлі чергових випробувань балістичних ракет КНДР, які відбулися за кілька годин до його прибуття. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президент Лі Дже Мен, який перебуває з чотириденним державним візитом у КНР, зустрівся з головою Сі Цзіньпіном у Великому залі народних зібрань. Це перший візит південнокорейського лідера до Китаю за останні шість років. Під час переговорів сторони підписали 14 меморандумів про взаєморозуміння, що стосуються екології, захисту інтелектуальної власності та торгівлі морепродуктами.

Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР05.01.26, 00:36 • 3994 перегляди

Сі Цзіньпін наголосив на відповідальності обох країн у підтримці миру в Північно-Східній Азії, особливо на тлі загострення відносин Китаю з Японією через питання Тайваню. Лі Дже Мен, своєю чергою, висловив сподівання на конструктивну роль Пекіна у стримуванні ядерних амбіцій Пхеньяна.

Дві країни повинні спільно робити внески у сприяння миру, який є основою процвітання та зростання

– сказав Лі Дже Мен.

Балансування між Пекіном та Вашингтоном

Візит ліберального президента Південної Кореї розцінюється як спроба відновити "горизонтальні та взаємовигідні" відносини з найбільшим торговельним партнером Сеула. Попередні консервативні уряди Кореї надавали пріоритет альянсу зі США та Японією, що викликало незадоволення Китаю, зокрема через розміщення американських систем ППО THAAD.

Лі Дже Мен підтвердив відданість принципу "одного Китаю", проте водночас прагне зберегти міцні зв'язки з Вашингтоном. Під час візиту його супроводжувала рекордна делегація з понад 200 представників бізнесу, включаючи керівників Samsung та SK Group, що підкреслює економічну пріоритетність поїздки. 

США деактивували ескадрилью ударних гелікоптерів у Південній Кореї: що відомо04.01.26, 03:52 • 5810 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Вашингтон
Пекін
Північна Корея
Тайвань
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Японія