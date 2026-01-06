Китай и Южная Корея договорились об укреплении связей на фоне региональной напряженности

Фото: AP

Лидеры Китая и Южной Кореи на встрече в Пекине в понедельник, 5 января 2026 года, пообещали активизировать торговое сотрудничество и совместно защищать региональную стабильность. Визит южнокорейского лидера Ли Джэ Мёна проходил на фоне очередных испытаний баллистических ракет КНДР, которые состоялись за несколько часов до его прибытия. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Президент Ли Джэ Мён, находящийся с четырехдневным государственным визитом в КНР, встретился с председателем Си Цзиньпином в Большом зале народных собраний. Это первый визит южнокорейского лидера в Китай за последние шесть лет. В ходе переговоров стороны подписали 14 меморандумов о взаимопонимании, касающихся экологии, защиты интеллектуальной собственности и торговли морепродуктами.

Си Цзиньпин подчеркнул ответственность обеих стран в поддержании мира в Северо-Восточной Азии, особенно на фоне обострения отношений Китая с Японией из-за вопроса Тайваня. Ли Джэ Мён, в свою очередь, выразил надежду на конструктивную роль Пекина в сдерживании ядерных амбиций Пхеньяна.

Две страны должны совместно вносить вклад в содействие миру, который является основой процветания и роста – сказал Ли Джэ Мён.

Балансирование между Пекином и Вашингтоном

Визит либерального президента Южной Кореи расценивается как попытка восстановить "горизонтальные и взаимовыгодные" отношения с крупнейшим торговым партнером Сеула. Предыдущие консервативные правительства Кореи отдавали приоритет альянсу с США и Японией, что вызывало недовольство Китая, в частности из-за размещения американских систем ПВО THAAD.

Ли Джэ Мён подтвердил приверженность принципу "одного Китая", однако в то же время стремится сохранить прочные связи с Вашингтоном. Во время визита его сопровождала рекордная делегация из более чем 200 представителей бизнеса, включая руководителей Samsung и SK Group, что подчеркивает экономическую приоритетность поездки.

