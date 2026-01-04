$42.170.00
Рубрики
США деактивировали эскадрилью ударных вертолетов в Южной Корее: что известно

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Армия США деактивировала 5-ю воздушную эскадрилью 17-го полка, базировавшуюся в Южной Корее, 15 декабря 2025 года. Это событие является частью глобальной реформы и не предусматривает сокращения военного присутствия США в регионе.

США деактивировали эскадрилью ударных вертолетов в Южной Корее: что известно

Армия США провела деактивацию 5-й воздушной эскадрильи 17-го полка (5-17 ACS), базировавшейся в лагере Хамфрис (Южная Корея). Об этом стало известно из отчета Исследовательской службы Конгресса (CRS). Подразделение, эксплуатировавшее ударные вертолеты AH-64 Apache и разведывательные беспилотники RQ-7B Shadow, прекратило свою деятельность 15 декабря 2025 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Деактивация состоялась в рамках масштабной "Инициативы трансформации армии" (ATI), которую реализует Министерство обороны США под руководством Пита Хегсета. Основные направления реформы включают:

  • Замену пилотируемой техники - армия США постепенно сокращает количество эскадрилий, заменяя часть пилотируемых вертолетов беспилотными авиационными системами (БАС).
    • Глобальную модернизацию - изменения касаются не только контингента в Корее, но и всей авиационной структуры сухопутных войск США.

      Вопрос численности войск

      Это событие вызвало обеспокоенность в Сеуле относительно возможного сокращения американского военного присутствия. Сейчас в Южной Корее дислоцируются около 28 500 военнослужащих США.

      Министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бек заявил, что эти изменения являются частью глобальной реформы, а не специфическим решением по выводу сил с полуострова. Он также подчеркнул, что Закон о национальной обороне США (NDAA) на 2026 финансовый год прямо запрещает Пентагону использовать бюджетные средства для сокращения численности войск в Корее ниже уровня 28 500 человек.

      Дальнейшие шаги

      Несмотря на отчет Конгресса о деактивации, в Пентагоне отметили, что окончательное решение относительно дальнейшей структуры сил еще рассматривается. Министр обороны Южной Кореи планирует посетить лагерь Хамфрис 6 января, чтобы получить подробные разъяснения от американского командования. Пока неизвестно, будет ли 5-17 ACS заменена другим подразделением на ротационной основе, или ее функции возьмут на себя дроны и другие имеющиеся средства. 

