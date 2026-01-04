США деактивували ескадрилью ударних гелікоптерів у Південній Кореї: що відомо

$42.170.00
49.550.00
ukenru
3 січня, 19:16 • 10050 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 25810 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 31458 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 33652 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 52339 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 73684 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 65786 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85655 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47425 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 75489 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.2м/с
73%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У частині Миколаївщини відновили постачання електрики: 6 тисяч абонентів досі без світла3 січня, 15:58 • 4236 перегляди
У Києві три автобусні маршрути змінять рух 4 січня: стала відома причинаPhoto3 січня, 16:22 • 6150 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto3 січня, 16:37 • 24068 перегляди
"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту МадуроPhoto3 січня, 16:55 • 5862 перегляди
У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права3 січня, 17:17 • 4862 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 66970 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 85856 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 98651 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 235182 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 165835 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Нью-Йорк
Харків
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино22:58 • 1174 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 59347 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 69211 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 67105 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 165835 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Eurofighter Typhoon

США деактивували ескадрилью ударних гелікоптерів у Південній Кореї: що відомо

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Армія США деактивувала 5-ту повітряну ескадрилью 17-го полку, що базувалася в Південній Кореї, 15 грудня 2025 року. Ця подія є частиною глобальної реформи та не передбачає скорочення військової присутності США в регіоні.

США деактивували ескадрилью ударних гелікоптерів у Південній Кореї: що відомо

Армія США провела деактивацію 5-ї повітряної ескадрильї 17-го полку (5-17 ACS), що базувалася в таборі Хамфріс (Південна Корея). Про це стало відомо зі звіту Дослідницької служби Конгресу (CRS). Підрозділ, який експлуатував ударні гелікоптери AH-64 Apache та розвідувальні безпілотники RQ-7B Shadow, припинив свою діяльність 15 грудня 2025 року. Про це пише УНН.

Деталі

Деактивація відбулася в межах масштабної "Ініціативи трансформації армії" (ATI), яку реалізує Міністерство оборони США під керівництвом Піта Гегсета. Основні напрямки реформи включають:

  • Заміну пілотованої техніки - армія США поступово скорочує кількість ескадрилій, замінюючи частину пілотованих гелікоптерів безпілотними авіаційними системами (UAS).
    • Глобальну модернізацію - зміни стосуються не лише контингенту в Кореї, а всієї авіаційної структури сухопутних військ США.

      Питання чисельності військ

      Ця подія викликала стурбованість у Сеулі щодо можливого скорочення американської військової присутності. Наразі в Південній Кореї дислокуються близько 28 500 військовослужбовців США.

      Тайвань залишається у стані готовності після масштабних навчань КНР "Місія правосуддя 2025"31.12.25, 19:48 • 4050 переглядiв

      Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек заявив, що ці зміни є частиною глобальної реформи, а не специфічним рішенням щодо виведення сил із півострова. Він також підкреслив, що Закон про національну оборону США (NDAA) на 2026 фінансовий рік прямо забороняє Пентагону використовувати бюджетні кошти для скорочення чисельності військ у Кореї нижче рівня 28 500 осіб.

      Подальші кроки

      Попри звіт Конгресу про деактивацію, у Пентагоні зазначили, що остаточне рішення щодо подальшої структури сил ще розглядається. Міністр оборони Південної Кореї планує відвідати табір Хамфріс 6 січня, щоб отримати детальні роз’яснення від американського командування. Наразі невідомо, чи буде 5-17 ACS замінена іншим підрозділом на ротаційній основі, чи її функції візьмуть на себе дрони та інші наявні засоби. 

      Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24.12.25, 03:46 • 14618 переглядiв

      Степан Гафтко

      Новини Світу
      Техніка
      Піт Гегсет
      AH-64 Apache
      Армія США
      Міністерство оборони США
      Пентагон
      Конгрес США
      Південна Корея
      Сполучені Штати Америки