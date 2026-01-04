США деактивували ескадрилью ударних гелікоптерів у Південній Кореї: що відомо

Армія США провела деактивацію 5-ї повітряної ескадрильї 17-го полку (5-17 ACS), що базувалася в таборі Хамфріс (Південна Корея). Про це стало відомо зі звіту Дослідницької служби Конгресу (CRS). Підрозділ, який експлуатував ударні гелікоптери AH-64 Apache та розвідувальні безпілотники RQ-7B Shadow, припинив свою діяльність 15 грудня 2025 року. Про це пише УНН.

Деталі

Деактивація відбулася в межах масштабної "Ініціативи трансформації армії" (ATI), яку реалізує Міністерство оборони США під керівництвом Піта Гегсета. Основні напрямки реформи включають:

Заміну пілотованої техніки - армія США поступово скорочує кількість ескадрилій, замінюючи частину пілотованих гелікоптерів безпілотними авіаційними системами (UAS).

Глобальну модернізацію - зміни стосуються не лише контингенту в Кореї, а всієї авіаційної структури сухопутних військ США.

Питання чисельності військ

Ця подія викликала стурбованість у Сеулі щодо можливого скорочення американської військової присутності. Наразі в Південній Кореї дислокуються близько 28 500 військовослужбовців США.

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек заявив, що ці зміни є частиною глобальної реформи, а не специфічним рішенням щодо виведення сил із півострова. Він також підкреслив, що Закон про національну оборону США (NDAA) на 2026 фінансовий рік прямо забороняє Пентагону використовувати бюджетні кошти для скорочення чисельності військ у Кореї нижче рівня 28 500 осіб.

Подальші кроки

Попри звіт Конгресу про деактивацію, у Пентагоні зазначили, що остаточне рішення щодо подальшої структури сил ще розглядається. Міністр оборони Південної Кореї планує відвідати табір Хамфріс 6 січня, щоб отримати детальні роз’яснення від американського командування. Наразі невідомо, чи буде 5-17 ACS замінена іншим підрозділом на ротаційній основі, чи її функції візьмуть на себе дрони та інші наявні засоби.

