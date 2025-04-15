Міністерство оборони США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18685 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131283 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124334 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125770 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124481 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127451 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191212 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

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Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12375 перегляди

Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових зі Східної Європи, що викликає побоювання серед союзників - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.

Новини Світу • 8 квітня, 11:19 • 8294 перегляди

DOGE Маска взявся за вивчення інциденту з чатом у Signal з військовими планами США

Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.

Новини Світу • 26 березня, 09:39 • 25339 перегляди

США оприлюднили нові вказівки щодо заборони служби трансгендерам в армії

Міноборони США видало нові правила щодо заборони трансгендерам служити в армії. Військовослужбовці мають пройти оцінку на наявність гендерної дисфорії.

Новини Світу • 21 березня, 21:43 • 22888 перегляди

Суд у США заблокував заборону Трампа на службу трансгендерів в армії

Федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.

Новини Світу • 19 березня, 07:19 • 21056 перегляди

Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ

Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.

Війна • 4 березня, 01:40 • 100285 перегляди

Міністерство оборони США відправляє 3000 військових на кордон з Мексикою: що відбувається

Пентагон розгортає додаткові 3000 військовослужбовців та бронетехніку Stryker на кордоні з Мексикою. Рішення прийнято в рамках протидії нелегальній міграції, яка стала ключовою темою передвиборчої кампанії Трампа.

Новини Світу • 2 березня, 08:09 • 34094 перегляди

Голова Пентагону попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги Трампа - WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність до односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями. Мексика намагається уникнути конфлікту через посилення прикордонного контролю та видачу наркоторговців.

Новини Світу • 1 березня, 09:39 • 45604 перегляди

Ексміністри оборони просять Конгрес притягнути Трампа до відповідальності за звільнення командування Пентагону

П'ять колишніх міністрів оборони США закликали Конгрес розслідувати масові звільнення військового керівництва Трампом. Серед звільнених - глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові.

Новини Світу • 28 лютого, 15:04 • 28005 перегляди

Чиновники Трампа кидають виклик ультиматуму Маска щодо звітності про виконану роботу

Ілон Маск вимагав від федеральних працівників звітувати про тижневі досягнення під загрозою звільнення. Керівники ключових відомств США, включаючи ФБР та Пентагон, заборонили своїм працівникам відповідати на цю вимогу.

Новини Світу • 24 лютого, 09:36 • 29924 перегляди

Пентагон призупинив масові звільнення: що стало причиною

Міністерство оборони США тимчасово відклало звільнення тисяч співробітників на випробувальному терміні. Відомство вивчає потенційний вплив скорочень на боєготовність і роботу міністерства по всьому світу.

Новини Світу • 21 лютого, 21:02 • 50013 перегляди

Пентагон готується до скорочень - ЗМІ

Міністерство оборони США направило в адміністрацію Трампа список із 60 000 співробітників на випробувальному терміні. Пентагон також запросив звільнення деяких офісів і співробітників від скорочень.

Новини Світу • 19 лютого, 19:39 • 30600 перегляди

Адміністрація Трампа заборонила дитячу книжку акторки Джуліанни Мур у низці шкіл

Дитяча книга "Freckleface Strawberry" акторки Джуліанни Мур потрапила під заборону в школах Міністерства оборони США. Книга розповідає про дівчинку, яка вчиться приймати свої веснянки.

Новини Світу • 17 лютого, 14:53 • 28062 перегляди

Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням

Піт Гегсет під час засідання "Рамштайн" заявив про нереалістичність повернення України до кордонів 2014 року. За його словами, така мета лише затягне війну.

Війна • 12 лютого, 14:23 • 105101 перегляди

Умєров провів першу зустріч з новим головою Пентагону

Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з новопризначеним головою Пентагону Пітом Гегсетом. Про це Умєров повідомив у Facebook, опублікувавши фото зустрічі.

Політика • 12 лютого, 10:33 • 20116 перегляди

Вертолітний завод "ростеха", нафтопровід і нафтобаза: що було атаковано в рф за останні дві доби

За останні дві доби безпілотники атакували вертолітний завод "ростеха", нафтопровід «куйбишев-лисичанськ» і кілька НПЗ у росії. Серед цілей виявилися об'єкти в ростовській, волгоградській і краснодарській областях.

Війна • 10 лютого, 15:38 • 50810 перегляди

Трамп доручив Ілону Маску скоротити витрати Пентагону

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск займеться скороченням видатків у Пентагоні. Маск вже керує групою в Департаменті ефективності уряду, яка провела масштабні звільнення в USAID.

Новини Світу • 8 лютого, 01:02 • 35284 перегляди

Пентагон готує план виведення військ США із Сирії після заяв Трампа

Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.

Новини Світу • 5 лютого, 12:30 • 25218 перегляди

США починають відправку мігрантів до Гуантанамо - WSJ

Військовий літак C-17 доставив першу групу затриманих мігрантів з Техасу до бази Гуантанамо на Кубі. США планують розширити потужності бази для утримання до 30 тисяч осіб та направляють додаткових морських піхотинців.

Новини Світу • 5 лютого, 06:29 • 23607 перегляди

Трамп віддав наказ завдати авіаударів по позиціях ІДІЛ в Сомалі

США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі за наказом Трампа. За словами президента, було знищено терористів, що переховувались у печерах і загрожували США та їх союзникам.

Новини Світу • 1 лютого, 23:44 • 34233 перегляди

Трамп чистить ФБР: топчиновникам наказали піти у відставку

Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.

Новини Світу • 31 січня, 08:35 • 29666 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: під час планового тренування "було допущено помилку" - глава Пентагону

Міністр оборони США визнав помилку під час планових навчань, що призвела до зіткнення військового вертольота з пасажирським літаком. Інцидент стався під час стандартної нічної тренувальної місії.

Новини Світу • 30 січня, 17:06 • 33560 перегляди

Рубіо додав винятки до заморозки допомоги США: чи стосується щось України

Держсекретар США дозволив продовжити фінансування гуманітарних програм під час 90-денного мораторію. Військова допомога Пентагону для України не постраждала, але цивільні програми призупинені.

Війна • 29 січня, 09:00 • 32318 перегляди

Трамп своїм указом заборонив операції зі зміни статі у дітей

Президент США заборонив медичним установам з федеральним фінансуванням надавати послуги зі зміни статі особам до 19 років. Указ забороняє гормональну терапію, хірургічні втручання та виключає страхове покриття таких процедур.

Новини Світу • 29 січня, 08:41 • 23656 перегляди

Трамп видав указ, націлений на трансгендерних військових

Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб. Документ може вплинути на тисячі військових та є частиною ширшої ініціативи зі згортання програм різноманітності.

Новини Світу • 28 січня, 09:00 • 30670 перегляди

Трамп несподівано звільнив генеральних інспекторів у ключових держустановах США

Адміністрація Трампа без попередження звільнила генеральних інспекторів у 17 федеральних агентствах США. Звільнення відбулися через email-повідомлення та без обов'язкового 30-денного попередження Конгресу.

Новини Світу • 25 січня, 06:31 • 35843 перегляди

Гегсет став ближчим до посади голови Пентагону: сенатори проголосували за просування його кандидатури

Сенат США проголосував за просування кандидатури Піта Гегсета на посаду міністра оборони з результатом 51-49. Фінальне голосування щодо затвердження колишнього ведучого Fox News і ветерана ЗС США відбудеться в п'ятницю.

Новини Світу • 24 січня, 07:13 • 37181 перегляди

Трамп збирається закрити один із офісів Пентагону

Адміністрація Трампа має намір припинити фінансування Центру передового досвіду цивільного захисту Пентагону. Рішення про закриття офісу, створеного у 2023 році, потребує схвалення Конгресу.

Політика • 24 січня, 04:08 • 107624 перегляди

Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується безпекової допомоги Україні - Пентагон

Пентагон підтвердив, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Документ впливає лише на програми розвитку, але не на контракти USAI та PDA.

Війна • 23 січня, 18:45 • 58601 перегляди

Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.

Новини Світу • 20 січня, 23:25 • 36083 перегляди