Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.
Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.
Міноборони США видало нові правила щодо заборони трансгендерам служити в армії. Військовослужбовці мають пройти оцінку на наявність гендерної дисфорії.
Федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.
Пентагон розгортає додаткові 3000 військовослужбовців та бронетехніку Stryker на кордоні з Мексикою. Рішення прийнято в рамках протидії нелегальній міграції, яка стала ключовою темою передвиборчої кампанії Трампа.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність до односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями. Мексика намагається уникнути конфлікту через посилення прикордонного контролю та видачу наркоторговців.
П'ять колишніх міністрів оборони США закликали Конгрес розслідувати масові звільнення військового керівництва Трампом. Серед звільнених - глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові.
Ілон Маск вимагав від федеральних працівників звітувати про тижневі досягнення під загрозою звільнення. Керівники ключових відомств США, включаючи ФБР та Пентагон, заборонили своїм працівникам відповідати на цю вимогу.
Міністерство оборони США тимчасово відклало звільнення тисяч співробітників на випробувальному терміні. Відомство вивчає потенційний вплив скорочень на боєготовність і роботу міністерства по всьому світу.
Міністерство оборони США направило в адміністрацію Трампа список із 60 000 співробітників на випробувальному терміні. Пентагон також запросив звільнення деяких офісів і співробітників від скорочень.
Дитяча книга "Freckleface Strawberry" акторки Джуліанни Мур потрапила під заборону в школах Міністерства оборони США. Книга розповідає про дівчинку, яка вчиться приймати свої веснянки.
Піт Гегсет під час засідання "Рамштайн" заявив про нереалістичність повернення України до кордонів 2014 року. За його словами, така мета лише затягне війну.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з новопризначеним головою Пентагону Пітом Гегсетом. Про це Умєров повідомив у Facebook, опублікувавши фото зустрічі.
За останні дві доби безпілотники атакували вертолітний завод "ростеха", нафтопровід «куйбишев-лисичанськ» і кілька НПЗ у росії. Серед цілей виявилися об'єкти в ростовській, волгоградській і краснодарській областях.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск займеться скороченням видатків у Пентагоні. Маск вже керує групою в Департаменті ефективності уряду, яка провела масштабні звільнення в USAID.
Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.
Військовий літак C-17 доставив першу групу затриманих мігрантів з Техасу до бази Гуантанамо на Кубі. США планують розширити потужності бази для утримання до 30 тисяч осіб та направляють додаткових морських піхотинців.
США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі за наказом Трампа. За словами президента, було знищено терористів, що переховувались у печерах і загрожували США та їх союзникам.
Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.
Міністр оборони США визнав помилку під час планових навчань, що призвела до зіткнення військового вертольота з пасажирським літаком. Інцидент стався під час стандартної нічної тренувальної місії.
Держсекретар США дозволив продовжити фінансування гуманітарних програм під час 90-денного мораторію. Військова допомога Пентагону для України не постраждала, але цивільні програми призупинені.
Президент США заборонив медичним установам з федеральним фінансуванням надавати послуги зі зміни статі особам до 19 років. Указ забороняє гормональну терапію, хірургічні втручання та виключає страхове покриття таких процедур.
Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб. Документ може вплинути на тисячі військових та є частиною ширшої ініціативи зі згортання програм різноманітності.
Адміністрація Трампа без попередження звільнила генеральних інспекторів у 17 федеральних агентствах США. Звільнення відбулися через email-повідомлення та без обов'язкового 30-денного попередження Конгресу.
Сенат США проголосував за просування кандидатури Піта Гегсета на посаду міністра оборони з результатом 51-49. Фінальне голосування щодо затвердження колишнього ведучого Fox News і ветерана ЗС США відбудеться в п'ятницю.
Адміністрація Трампа має намір припинити фінансування Центру передового досвіду цивільного захисту Пентагону. Рішення про закриття офісу, створеного у 2023 році, потребує схвалення Конгресу.
Пентагон підтвердив, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Документ впливає лише на програми розвитку, але не на контракти USAI та PDA.
45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.