Міністерство оборони США

Авіакатастрофа у Вашингтоні: під час планового тренування "було допущено помилку" - глава Пентагону

Міністр оборони США визнав помилку під час планових навчань, що призвела до зіткнення військового вертольота з пасажирським літаком. Інцидент стався під час стандартної нічної тренувальної місії.