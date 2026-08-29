Китайська CXMT судиться з Пентагоном через її включення до “чорного списку”

Китайська компанія виробництва мікросхем CXMT подала позов проти Міністерства оборони США з вимогою виключити її з "чорного списку", в якому китайського виробника визнано прихильником Збройних сил Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Компанія CXMT подала позов проти Міністерства оборони США з вимогою виключити її з "чорного списку", в якому китайського виробника мікросхем визнано прихильником Збройних сил комуністичної країни - пише видання.

Керівництво компанії заявило, що розробляє мікросхеми для цивільного та комерційного використання, а не для військових цілей, і що її помилково внесли до цього списку. У позові, поданому до Окружного суду США округу Колумбія, серед відповідачів також зазначено міністра оборони Піта Гегсета.

Також компанія приєдналася до таких своїх колег, як Alibaba Group Holding Ltd., у прагненні бути виключеною зі списку.

CXMT не є військовою компанією і не має жодного зв’язку з китайськими збройними силами. З моменту першого внесення до списку в січні 2025 року CXMT постійно зазнає репутаційної та комерційної шкоди. Компанія подає цей позов, щоб захистити свою репутацію та бізнес-інтереси - заявили в компанії.

Компанія заявила, що включення до чорного списку США не вплине на її повсякденну діяльність. Наразі компанія є четвертим за величиною виробником DRAM у світі. CXMT та Yangtze Memory були знову включені до чорного списку в червні, після того як їх було вилучено з версії, яка ненадовго з’явилася в лютому.

Нагадаємо

Міністерство оборони США оновило перелік китайських компаній, які, на думку Вашингтона, співпрацюють із військовими структурами КНР. До списку вперше потрапили інтернет-гіганти Alibaba і Baidu, а також виробник електромобілів BYD.