Китайська CXMT судиться з Пентагоном через її включення до “чорного списку”
Київ • УНН
CXMT вимагає виключити її зі списку компаній, пов’язаних із військовими КНР. Виробник заявляє, що створює чипи лише для цивільного використання.
Китайська компанія виробництва мікросхем CXMT подала позов проти Міністерства оборони США з вимогою виключити її з "чорного списку", в якому китайського виробника визнано прихильником Збройних сил Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Компанія CXMT подала позов проти Міністерства оборони США з вимогою виключити її з "чорного списку", в якому китайського виробника мікросхем визнано прихильником Збройних сил комуністичної країни
Керівництво компанії заявило, що розробляє мікросхеми для цивільного та комерційного використання, а не для військових цілей, і що її помилково внесли до цього списку. У позові, поданому до Окружного суду США округу Колумбія, серед відповідачів також зазначено міністра оборони Піта Гегсета.
Також компанія приєдналася до таких своїх колег, як Alibaba Group Holding Ltd., у прагненні бути виключеною зі списку.
CXMT не є військовою компанією і не має жодного зв’язку з китайськими збройними силами. З моменту першого внесення до списку в січні 2025 року CXMT постійно зазнає репутаційної та комерційної шкоди. Компанія подає цей позов, щоб захистити свою репутацію та бізнес-інтереси
Компанія заявила, що включення до чорного списку США не вплине на її повсякденну діяльність. Наразі компанія є четвертим за величиною виробником DRAM у світі. CXMT та Yangtze Memory були знову включені до чорного списку в червні, після того як їх було вилучено з версії, яка ненадовго з’явилася в лютому.
Нагадаємо
Міністерство оборони США оновило перелік китайських компаній, які, на думку Вашингтона, співпрацюють із військовими структурами КНР. До списку вперше потрапили інтернет-гіганти Alibaba і Baidu, а також виробник електромобілів BYD.