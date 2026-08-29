Китайская CXMT судится с Пентагоном из-за включения в "чёрный список"

Китайская компания по производству микросхем CXMT подала иск против Министерства обороны США с требованием исключить ее из "черного списка", в котором китайский производитель признан сторонником Вооруженных сил Китая. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Компания CXMT подала иск против Министерства обороны США с требованием исключить ее из "черного списка", в котором китайский производитель микросхем признан сторонником Вооруженных сил коммунистической страны - пишет издание.

Руководство компании заявило, что разрабатывает микросхемы для гражданского и коммерческого использования, а не для военных целей, и что ее ошибочно внесли в этот список. В иске, поданном в Окружной суд США округа Колумбия, среди ответчиков также указан министр обороны Пит Хегсет.

Также компания присоединилась к таким своим коллегам, как Alibaba Group Holding Ltd., в стремлении быть исключенной из списка.

CXMT не является военной компанией и не имеет никакой связи с китайскими вооруженными силами. С момента первого внесения в список в январе 2025 года CXMT постоянно несет репутационный и коммерческий ущерб. Компания подает этот иск, чтобы защитить свою репутацию и деловые интересы - заявили в компании.

Компания заявила, что включение в черный список США не повлияет на ее повседневную деятельность. В настоящее время компания является четвертым по величине производителем DRAM в мире. CXMT и Yangtze Memory были вновь включены в черный список в июне, после того как их исключили из версии, которая ненадолго появилась в феврале.

Напомним

Министерство обороны США обновило перечень китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с военными структурами КНР. В список впервые попали интернет-гиганты Alibaba и Baidu, а также производитель электромобилей BYD.