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"Було пряме влучання авіабомби у будинок" - у Сумах відомо про двох загиблих у результаті атаки рф

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Російська авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами будинку в Сумах. Чотирьох людей, серед них дитину, врятували, двоє загинули.

"Було пряме влучання авіабомби у будинок" - у Сумах відомо про двох загиблих у результаті атаки рф

У результаті російського удару по багатоповерхівці у Сумах було пряме влучання авіабомби між третім і четвертим поверхом. Відомо, що двоє людей загинуло, під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Всі служби зараз працюють на місці абсолютно нелюдського російського удару по житловій багатоповерхівці у Сумах. Було пряме влучання авіабомби між третім і четвертим поверхом. З-під завалів вже врятували чотирьох осіб, в тому числі й дитину. Станом на зараз відомо, що, на жаль, двоє людей загинуло 

- повідомив Зеленський.

Президент висловив співчуття всім рідним та близьким.

За його словами, під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники роблять все, щоб деблокувати їх та загасити пожежі. Пошуково-рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Зеленський додав, що увечері був також удар по поліклініці в Павлограді, по логістиці на Київщині. 

У Сумах після удару ворожими авіабомбами постраждали п’ятеро людей, серед них дитина18.09.26, 22:26 • 446 переглядiв

Антоніна Туманова

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