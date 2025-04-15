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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3694 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6840 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30195 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160859 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139115 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141920 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136317 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136075 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196727 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3758 перегляди

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Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.

Новини Світу • 10:01 • 2732 перегляди

Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА

Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.

Політика • 09:57 • 5158 перегляди

У Сумах зросла кількість постраждалих від атаки рф до 125, понад 40 досі у лікарні

Внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру Сум 13 квітня, кількість звернень до медиків зросла до 125, серед яких 18 дітей. У лікарнях перебуває 44 людини, семеро у тяжкому стані.

Війна • 09:35 • 4438 перегляди

У курську дрони поцілили у склад боєприпасів росіян - ЦПД РНБО

15 квітня у курську пролунали вибухи. Дрони влучили у склад боєприпасів російської армії. Російська влада підтвердила атаку дронів на область.

Війна • 08:10 • 8194 перегляди

Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».

Політика • 15 квітня, 05:46 • 5934 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.

Війна • 15 квітня, 04:26 • 61630 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

На думку оглядача CNN, атака на Суми показала, що дипломатія США не дала плодів. путін затягує час, вважаючи, що Трамп зацікавлений у легкій перемозі.

Війна • 14 квітня, 22:56 • 28207 перегляди

Фіцо ухилився від засудження удару рф по Сумах

Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.

Війна • 14 квітня, 20:18 • 3710 перегляди

Окупанти вдарили по околицях Сум, попередньо, без постраждалих - ОВА

Сьогодні ворог завдав ракетного удару по околицях Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали, наслідки атаки уточнюються.

Війна • 14 квітня, 19:05 • 3056 перегляди

У Повітряних силах заявили, що ворог ударив по Сумам балістикою

Окупанти завдали удару балістичним озброєнням у межах Сум, повідомили у Повітряних силах.

Війна • 14 квітня, 18:24 • 7484 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

У Сумах було чутно вибух, повідомляють місцеві ЗМІ. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу з північного сходу.

Війна • 14 квітня, 18:10 • 18032 перегляди

Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

Політика • 14 квітня, 14:11 • 9042 перегляди

Пропагандисти рф поширюють фейк про "знищення військового ешелону" у Сумах - ЦПД РНБО

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито «знищення військового ешелону» у Сумах. Насправді, удар було завдано по пасажирському потягу на Чернігівщині.

Війна • 14 квітня, 13:53 • 10501 перегляди

У Сумах ракетний удар рф забрав уже 35 життів, серед загиблих двоє дітей - прокуратура

13 квітня 2025 року внаслідок ракетної атаки на Суми загинуло 35 людей, зокрема 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 117 осіб поранено, серед них 15 дітей, 38 людей у лікарні.

Війна • 14 квітня, 13:16 • 6980 перегляди

Ось чому я назвав путіна "злом": духовний радник Трампа про удар росіян по Сумах

Пастор Марк Бернс засудив атаку рф на Суми, назвавши її нападом на людяність та віру. Він закликав до справедливості та припинення звірств.

Війна • 14 квітня, 13:10 • 8372 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Під час ракетної атаки в Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибив вікно та допоміг пасажирам вибратися з палаючого автобуса. Хлопець отримав поранення, але врятував багатьох.

Суспільство • 14 квітня, 12:59 • 141491 перегляди

У Сумах "шахед" влучив в автостоянку, одна людина поранена

Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив по одній із автостоянок у Сумах, поранивши одну людину. На місці події працюють усі відповідні служби.

Війна • 14 квітня, 12:31 • 7754 перегляди

У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови

Росіяни вдарили «шахедом» по Сумах. Все місто в диму. Перед цим «шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Сумах.

Війна • 14 квітня, 11:40 • 5876 перегляди

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6474 перегляди

На Кіровоградщині на Великдень скоротять комендантську годину

На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Профільні служби перевірять сховища та культові споруди на безпеку.

Суспільство • 14 квітня, 09:53 • 3542 перегляди

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.

Політика • 14 квітня, 09:31 • 2678 перегляди

МЗС Литви викликало російського посла через удар по Сумах

МЗС Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через атаку на Суми. Ініціатори мають відповісти за теракт, відповідальність несуть всі, хто працює на кремль.

Війна • 14 квітня, 09:13 • 3324 перегляди

В поліції показали перші хвилини після жахливого удару російських загарбників по Сумах

росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах. Загинуло 34 людини, серед яких двоє дітей, 117 отримали поранення. Поліція показала перші хвилини після атаки.

Війна • 14 квітня, 08:27 • 9524 перегляди

У Сумах оголошено триденну жалобу за загиблими від російського удару

У Сумах 14-16 квітня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського теракту. 13 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами по місту, загинули 34 людини, серед них 2 дитини.

Війна • 14 квітня, 06:01 • 6216 перегляди

Те, що відбувається - ганьба: Трамп назвав російський удар по Сумах "жахливим"

Дональд Трамп прокоментував атаку рф на Суми, окресливши терористичний удар "жахливою річчю". Він також розкритикував війну в Україні, підкресливши її масштабні наслідки та руйнування.

Політика • 14 квітня, 04:51 • 4940 перегляди

Мерц: ракетний удар по Сумах - це навмисний військовий злочин росії

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 34 людини.

Війна • 13 квітня, 22:11 • 3400 перегляди

Інформація про переговори України та росії в Анкарі є фейком - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.

Війна • 13 квітня, 20:10 • 4924 перегляди

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4444 перегляди

"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.

Політика • 13 квітня, 19:34 • 3274 перегляди

США висловлюють найглибші співчуття: Рубіо назвав ракетний обстріл Сум "трагічним нагадуванням"

Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. Внаслідок атаки загинули 34 людини.

Війна • 13 квітня, 18:18 • 4102 перегляди