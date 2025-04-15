Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.
Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.
Внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру Сум 13 квітня, кількість звернень до медиків зросла до 125, серед яких 18 дітей. У лікарнях перебуває 44 людини, семеро у тяжкому стані.
15 квітня у курську пролунали вибухи. Дрони влучили у склад боєприпасів російської армії. Російська влада підтвердила атаку дронів на область.
Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».
Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.
На думку оглядача CNN, атака на Суми показала, що дипломатія США не дала плодів. путін затягує час, вважаючи, що Трамп зацікавлений у легкій перемозі.
Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.
Сьогодні ворог завдав ракетного удару по околицях Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали, наслідки атаки уточнюються.
Окупанти завдали удару балістичним озброєнням у межах Сум, повідомили у Повітряних силах.
У Сумах було чутно вибух, повідомляють місцеві ЗМІ. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу з північного сходу.
Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито «знищення військового ешелону» у Сумах. Насправді, удар було завдано по пасажирському потягу на Чернігівщині.
13 квітня 2025 року внаслідок ракетної атаки на Суми загинуло 35 людей, зокрема 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 117 осіб поранено, серед них 15 дітей, 38 людей у лікарні.
Пастор Марк Бернс засудив атаку рф на Суми, назвавши її нападом на людяність та віру. Він закликав до справедливості та припинення звірств.
Під час ракетної атаки в Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибив вікно та допоміг пасажирам вибратися з палаючого автобуса. Хлопець отримав поранення, але врятував багатьох.
Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив по одній із автостоянок у Сумах, поранивши одну людину. На місці події працюють усі відповідні служби.
Росіяни вдарили «шахедом» по Сумах. Все місто в диму. Перед цим «шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Сумах.
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Профільні служби перевірять сховища та культові споруди на безпеку.
На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.
МЗС Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через атаку на Суми. Ініціатори мають відповісти за теракт, відповідальність несуть всі, хто працює на кремль.
росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах. Загинуло 34 людини, серед яких двоє дітей, 117 отримали поранення. Поліція показала перші хвилини після атаки.
У Сумах 14-16 квітня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського теракту. 13 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами по місту, загинули 34 людини, серед них 2 дитини.
Дональд Трамп прокоментував атаку рф на Суми, окресливши терористичний удар "жахливою річчю". Він також розкритикував війну в Україні, підкресливши її масштабні наслідки та руйнування.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 34 людини.
Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.
Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. Внаслідок атаки загинули 34 людини.