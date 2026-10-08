росія вдарила по Сумах з далекобійної артилерії і вбила людину, серед поранених діти
Київ • УНН
росія обстріляла промзону Сум далекобійною реактивною артилерією. Загинув чоловік, постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей.
росія вдень 8 жовтня вдарила по Сумах, попередньо, далекобійною артилерією. Загинула людина, відомо про ще 4 постраждалих, серед яких двоє дітей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок російського удару по Сумах. Серед постраждалих – двоє дітей
З його слів, "попередньо, їхні ушкодження неважкі". Поранені двоє дорослих, один із них перебуває у тяжкому стані, додав він.
Голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що "внаслідок обстрілу промзони з далекобійної зброї у Ковпаківському районі міста, один чоловік загинув та 4 поранених, серед яких два 12-річних хлопчики. Один чоловік перебуває у важкому стані. Діти отримали медичну допомогу в лікарні та продовжують лікуватися амбулаторно".
Що атакувала рф
"росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, ворог застосував далекобійну реактивну артилерію – по обласному центру випустили чотири снаряди", - вказав голова ОВА.
Усі наслідки атаки, з його слів, з’ясовуються.
У Києві від російських атак 8 жовтня загинули троє людей, 14 постраждали08.10.26, 13:54 • 984 перегляди