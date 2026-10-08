россия ударила по Сумам из дальнобойной артиллерии и убила человека, среди раненых - дети
Киев • УНН
россия обстреляла промзону Сум из дальнобойной реактивной артиллерии. Погиб мужчина, пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
россия днем 8 октября нанесла удар по Сумам, предположительно, дальнобойной артиллерией. Погиб человек, известно еще о 4 пострадавших, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Один человек погиб, еще четверо ранены в результате российского удара по Сумам. Среди пострадавших — двое детей
По его словам, "предварительно, их травмы нетяжелые". Ранены двое взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил он.
Глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что "в результате обстрела промзоны дальнобойным оружием в Ковпаковском районе города один мужчина погиб и 4 ранены, среди которых два 12-летних мальчика. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Дети получили медицинскую помощь в больнице и продолжают лечиться амбулаторно".
Что атаковала рф
"россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, враг применил дальнобойную реактивную артиллерию — по областному центру выпустили четыре снаряда", — указал глава ОВА.
Все последствия атаки, по его словам, выясняются.
В Киеве в результате российских атак 8 октября погибли три человека, 14 пострадали08.10.26, 13:54 • 1362 просмотра