россия ударила по Сумам из дальнобойной артиллерии и убила человека, среди раненых - дети

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россия днем 8 октября нанесла удар по Сумам, предположительно, дальнобойной артиллерией. Погиб человек, известно еще о 4 пострадавших, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Один человек погиб, еще четверо ранены в результате российского удара по Сумам. Среди пострадавших — двое детей — написал Григоров в соцсетях.

По его словам, "предварительно, их травмы нетяжелые". Ранены двое взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил он.

Глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что "в результате обстрела промзоны дальнобойным оружием в Ковпаковском районе города один мужчина погиб и 4 ранены, среди которых два 12-летних мальчика. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Дети получили медицинскую помощь в больнице и продолжают лечиться амбулаторно".

Что атаковала рф

"россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, враг применил дальнобойную реактивную артиллерию — по областному центру выпустили четыре снаряда", — указал глава ОВА.

Все последствия атаки, по его словам, выясняются.

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