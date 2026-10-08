В Киеве в результате российских атак 8 октября погибли три человека, 14 пострадали

С начала суток 8 октября в Киеве погибли три человека, число пострадавших в результате российских атак увеличилось до 14. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

8 раненых находятся в стационарах городских больниц. Двое из них - в тяжелом состоянии - написал Кличко.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что в Киеве с начала суток 8 октября в результате продолжающихся российских атак ударными беспилотниками погиб один человек и еще 11 пострадали.

Позже на месте вражеского удара обнаружили двух погибших.

Напомним

В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста.