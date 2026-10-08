В Киеве в результате российских атак 8 октября погибли три человека, 14 пострадали
Киев • УНН
В Киеве с начала 8 октября погибли три человека и пострадали 14. Восемь раненых госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.
С начала суток 8 октября в Киеве погибли три человека, число пострадавших в результате российских атак увеличилось до 14. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
8 раненых находятся в стационарах городских больниц. Двое из них - в тяжелом состоянии
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Ранее УНН сообщал, что в Киеве с начала суток 8 октября в результате продолжающихся российских атак ударными беспилотниками погиб один человек и еще 11 пострадали.
Позже на месте вражеского удара обнаружили двух погибших.
Напомним
В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста.