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У Києві від ночі через атаки рф загинула ще одна людина, 11 постраждали

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

У Києві внаслідок російських атак дронами на ранок 8 жовтня загинули шестеро людей і постраждала 21 особа. Мер повідомив про одну жертву від опівночі. На Київщині травмовано ще троє.

У Києві від ночі через атаки рф загинула ще одна людина, 11 постраждали

У Києві з початку доби 8 жовтня внаслідок триваючих російських атак ударними дронами загинула одна людина і ще 11 постраждали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"Від початку доби 8 жовтня в Києві, внаслідок атак ворога, загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували", – заявив мер Києва.

За інформацією КМВА на 8 годину 8 жовтня, учора ввечері ворог атакував столицю ударними БПЛА, 4 людини загинули, постраждала 21 особа, з них 4 дитини, 10 осіб госпіталізовано. Наслідки зафіксовано у чотирьох районах Києва:

  • у Солом’янському районі уламки безпілотника впали на п’ятиповерховий житловий будинок. Через це виникла пожежа на рівні першого–третього поверхів, тоді як за іншою адресою одна людина отримала травми;
    • у Святошинському районі пошкоджена нежитлова будівля, де частково зруйновано дах;
      • в Оболонському районі уламки впали у дворі житлового будинку, через що загорівся автомобіль;
        • у Деснянському районі уламки БПЛА спричинили пожежу в 12-поверховому житловому будинку.

          Наразі, як вказано, усі пожежі рятувальники ліквідували.

          "Загалом, від вчорашньої російської атаки у Києві загинуло 6 людей, 21 людина постраждала", - повідомили у поліції Києва 8 жовтня.

          Атака рф на Київ триває

          Після 11 години 8 жовтня Кличко повідомив на тлі атаки рф: "У столиці працюють сили ППО".

          А згодом мер уточнив: "У Соломʼянському районі влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце".

          Київська область

          У Київській області, за даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, "за останню добу внаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано троє людей". Усі постраждалі, з його слів, госпіталізовані. Він вказав, що ворог продовжує бити по цивільних обʼєктах, інфраструктурі та житлу людей. Наслідки зафіксовано у трьох районах:

          • Бучанський район. Травмовано двоє людей. Пошкоджено 10 об’єктів: три складські приміщення, обʼєкт інфраструктури та чотири транспортні засоби - три легкові автомобілі і трактор;
            • Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння;
              • Фастівський район. Пошкоджено п’ять об’єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та легковий автомобіль.

                рф атакувала Україну 142 дронами, понад половина реактивні - скільки збили08.10.26, 09:39 • 1624 перегляди

                Алла Кіосак

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                Київська область
                Київська міська державна адміністрація
                Віталій Кличко
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