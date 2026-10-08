У Києві від ночі через атаки рф загинула ще одна людина, 11 постраждали
Київ • УНН
У Києві внаслідок російських атак дронами на ранок 8 жовтня загинули шестеро людей і постраждала 21 особа. Мер повідомив про одну жертву від опівночі. На Київщині травмовано ще троє.
У Києві з початку доби 8 жовтня внаслідок триваючих російських атак ударними дронами загинула одна людина і ще 11 постраждали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Від початку доби 8 жовтня в Києві, внаслідок атак ворога, загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували", – заявив мер Києва.
За інформацією КМВА на 8 годину 8 жовтня, учора ввечері ворог атакував столицю ударними БПЛА, 4 людини загинули, постраждала 21 особа, з них 4 дитини, 10 осіб госпіталізовано. Наслідки зафіксовано у чотирьох районах Києва:
- у Солом’янському районі уламки безпілотника впали на п’ятиповерховий житловий будинок. Через це виникла пожежа на рівні першого–третього поверхів, тоді як за іншою адресою одна людина отримала травми;
- у Святошинському районі пошкоджена нежитлова будівля, де частково зруйновано дах;
- в Оболонському районі уламки впали у дворі житлового будинку, через що загорівся автомобіль;
- у Деснянському районі уламки БПЛА спричинили пожежу в 12-поверховому житловому будинку.
Наразі, як вказано, усі пожежі рятувальники ліквідували.
"Загалом, від вчорашньої російської атаки у Києві загинуло 6 людей, 21 людина постраждала", - повідомили у поліції Києва 8 жовтня.
Атака рф на Київ триває
Після 11 години 8 жовтня Кличко повідомив на тлі атаки рф: "У столиці працюють сили ППО".
А згодом мер уточнив: "У Соломʼянському районі влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце".
Київська область
У Київській області, за даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, "за останню добу внаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано троє людей". Усі постраждалі, з його слів, госпіталізовані. Він вказав, що ворог продовжує бити по цивільних обʼєктах, інфраструктурі та житлу людей. Наслідки зафіксовано у трьох районах:
- Бучанський район. Травмовано двоє людей. Пошкоджено 10 об’єктів: три складські приміщення, обʼєкт інфраструктури та чотири транспортні засоби - три легкові автомобілі і трактор;
- Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння;
- Фастівський район. Пошкоджено п’ять об’єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та легковий автомобіль.
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