В Киеве с ночи из-за атак рф погиб ещё один человек, 11 пострадали

$44.860.0850.160.48
ukenru
09:00 • 9536 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить
08:41 • 6050 просмотра
Южная Корея заявила об отзыве посла из Украины на фоне ситуации с пленными КНДР
07:59 • 9346 просмотра
Графиков стало больше, из-за вражеских атак перебои с электричеством в четырех областях
Эксклюзив
07:36 • 22977 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
8 октября, 00:49 • 36528 просмотра
Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters
7 октября, 22:14 • 38953 просмотра
российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человекаPhoto
7 октября, 19:38 • 33299 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
7 октября, 18:52 • 31024 просмотра
Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте
7 октября, 17:59 • 52155 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto
7 октября, 17:45 • 23899 просмотра
"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
78%
748мм
Популярные новости
Дворец спорта в Киеве назовут в честь легендарного Игоря Турчина8 октября, 01:20 • 19836 просмотра
"С гордостью похоронила": Лавров обвинил Европу в срыве договорённостей России и США в Анкоридже8 октября, 01:51 • 17059 просмотра
В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»Video8 октября, 02:24 • 16328 просмотра
Украина вошла в четвёрку наименее мирных стран мира — рейтинг Глобального индекса мираPhoto8 октября, 04:15 • 5798 просмотра
США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters07:29 • 13642 просмотра
публикации
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
07:36 • 22993 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 52164 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 49359 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 46458 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?7 октября, 13:42 • 47307 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Марин Ле Пен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo7 октября, 20:37 • 27370 просмотра
Трамп вручит Маску высшую научную награду США7 октября, 19:53 • 26445 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж7 октября, 16:56 • 26002 просмотра
Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев7 октября, 15:43 • 26082 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину7 октября, 14:51 • 25874 просмотра
Актуальное
Audi Q5
Тесла Модель Y
Хранитель
Нефть марки Brent
The New York Times

В Киеве с ночи из-за атак рф погиб ещё один человек, 11 пострадали

Киев • УНН

 • 1876 просмотра

В Киеве в результате российских атак дронами по состоянию на утро 8 октября погибли шесть человек и пострадал 21 человек. Мэр сообщил об одной жертве с полуночи. В Киевской области травмированы ещё трое.

В Киеве с ночи из-за атак рф погиб ещё один человек, 11 пострадали

В Киеве с начала суток 8 октября в результате продолжающихся российских атак ударными дронами погиб один человек и еще 11 пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

"С начала суток 8 октября в Киеве в результате атак врага погиб один человек. Пострадали 11 жителей города. 9 раненых медики госпитализировали", – заявил мэр Киева.

По информации КГВА на 8 часов 8 октября, вчера вечером враг атаковал столицу ударными БПЛА, 4 человека погибли, пострадал 21 человек, из них 4 ребенка, 10 человек госпитализированы. Последствия зафиксированы в четырех районах Киева:

  • в Соломенском районе обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом. Из-за этого возник пожар на уровне первого–третьего этажей, тогда как по другому адресу один человек получил травмы;
    • в Святошинском районе повреждено нежилое здание, где частично разрушена крыша;
      • в Оболонском районе обломки упали во дворе жилого дома, из-за чего загорелся автомобиль;
        • в Деснянском районе обломки БПЛА вызвали пожар в 12-этажном жилом доме.

          Сейчас, как указано, все пожары спасатели ликвидировали.

          "В целом в результате вчерашней российской атаки в Киеве погибли 6 человек, 21 человек пострадал", - сообщили в полиции Киева 8 октября.

          Атака рф на Киев продолжается

          После 11 часов 8 октября Кличко сообщил на фоне атаки рф: "В столице работают силы ПВО".

          А позже мэр уточнил: "В Соломенском районе попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина. Экстренные службы направляются на место".

          Киевская область

          В Киевской области, по данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, "за последние сутки в результате вражеской атаки в Киевской области травмированы три человека". Все пострадавшие, по его словам, госпитализированы. Он указал, что враг продолжает наносить удары по гражданским объектам, инфраструктуре и жилью людей. Последствия зафиксированы в трех районах:

          • Бучанский район. Травмированы два человека. Повреждены 10 объектов: три складских помещения, объект инфраструктуры и четыре транспортных средства - три легковых автомобиля и трактор;
            • Броварской район. Травмирован один человек. Повреждено частное домовладение;
              • Фастовский район. Повреждены пять объектов: три частных домовладения, складское помещение и легковой автомобиль.

                рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили08.10.26, 09:39 • 1890 просмотров

                Алла Киосак

                Война в УкраинеКиевКиевская область
                Взрывы
                Пожары
                Война в Украине
                Броварской район
                Киевская область
                Киевская городская государственная администрация
                Виталий Кличко
                Киев