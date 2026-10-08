В Киеве с ночи из-за атак рф погиб ещё один человек, 11 пострадали
Киев • УНН
В Киеве в результате российских атак дронами по состоянию на утро 8 октября погибли шесть человек и пострадал 21 человек. Мэр сообщил об одной жертве с полуночи. В Киевской области травмированы ещё трое.
В Киеве с начала суток 8 октября в результате продолжающихся российских атак ударными дронами погиб один человек и еще 11 пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
"С начала суток 8 октября в Киеве в результате атак врага погиб один человек. Пострадали 11 жителей города. 9 раненых медики госпитализировали", – заявил мэр Киева.
По информации КГВА на 8 часов 8 октября, вчера вечером враг атаковал столицу ударными БПЛА, 4 человека погибли, пострадал 21 человек, из них 4 ребенка, 10 человек госпитализированы. Последствия зафиксированы в четырех районах Киева:
- в Соломенском районе обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом. Из-за этого возник пожар на уровне первого–третьего этажей, тогда как по другому адресу один человек получил травмы;
- в Святошинском районе повреждено нежилое здание, где частично разрушена крыша;
- в Оболонском районе обломки упали во дворе жилого дома, из-за чего загорелся автомобиль;
- в Деснянском районе обломки БПЛА вызвали пожар в 12-этажном жилом доме.
Сейчас, как указано, все пожары спасатели ликвидировали.
"В целом в результате вчерашней российской атаки в Киеве погибли 6 человек, 21 человек пострадал", - сообщили в полиции Киева 8 октября.
Атака рф на Киев продолжается
После 11 часов 8 октября Кличко сообщил на фоне атаки рф: "В столице работают силы ПВО".
А позже мэр уточнил: "В Соломенском районе попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина. Экстренные службы направляются на место".
Киевская область
В Киевской области, по данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, "за последние сутки в результате вражеской атаки в Киевской области травмированы три человека". Все пострадавшие, по его словам, госпитализированы. Он указал, что враг продолжает наносить удары по гражданским объектам, инфраструктуре и жилью людей. Последствия зафиксированы в трех районах:
- Бучанский район. Травмированы два человека. Повреждены 10 объектов: три складских помещения, объект инфраструктуры и четыре транспортных средства - три легковых автомобиля и трактор;
- Броварской район. Травмирован один человек. Повреждено частное домовладение;
- Фастовский район. Повреждены пять объектов: три частных домовладения, складское помещение и легковой автомобиль.
рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили08.10.26, 09:39 • 1890 просмотров