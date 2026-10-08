рф атакувала Україну 142 дронами, понад половина реактивні - скільки збили
Київ • УНН
У ніч на 8 жовтня рф запустила по Україні 142 дрони, зокрема 82 реактивні Shahed. ППО збила або придушила 126 БпЛА.
росія у ніч на 8 жовтня вдарила по Україні 142 дронами. Збито або придушено 126 з них. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Що і звідки запустила рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 08 жовтня (з 18:00 07 жовтня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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