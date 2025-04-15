Київська міська державна адміністрація

Допомога після ракетної атаки по Києву: за пошкоджене житло можна отримати компенсацію

Мешканці Оболонського району Києва, чиє майно постраждало від ракетної атаки, можуть отримати одноразову допомогу від міста. Для цього необхідно подати пакет документів та зареєструвати пошкодження в "Дії".