Київська міська державна адміністрація

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18536 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130579 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124058 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125495 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124242 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127339 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190858 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76722 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163972 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115303 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

Вночі 12 квітня Київ атакували ударні безпілотники, спричинивши пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Екстрені служби працюють на місцях.

Війна • 12 квітня, 02:06 • 26823 перегляди

Заступника голови КМВА Поворозника відсторонено від виконання обов'язків: Ткаченко назвав причину

Тимур Ткаченко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов'язків першого заступника начальника КМВА.

Політика • 10 квітня, 12:07 • 10173 перегляди

У "Київ Цифровий" з'явився сервіс для пошуку домівок безпритульним тваринам

У додатку "Київ Цифровий" запрацював сервіс "Адопція тварин", який допомагає безпритульним котам і собакам знайти нові сім'ї. Щоб забрати тварину додому, потрібно вибрати її картку та натиснути "Запропонувати дім".

Суспільство • 10 квітня, 11:20 • 8999 перегляди

У Києві перевірять двори на відповідність для проїзду спецтехніки - КМВА

У Києві розпочинається масштабна перевірка прибудинкових територій для забезпечення проїзду спецтехніки. Рішення ухвалено після випадку, коли через заставлені машинами двори не змогли врятувати загиблу під час атаки.

Суспільство • 4 квітня, 09:59 • 9747 перегляди

Рух "синьою" гілкою метро у Києві відновлено: пасажирка, яка потрапила під потяг вдень, жива

У Києві повністю відновлено рух поїздів "синьою" гілкою метро після інциденту на станції "Контрактова площа". Пасажирка, яка потрапила під потяг, залишилася живою.

Суспільство • 3 квітня, 15:58 • 13234 перегляди

У Києві на вихідних закриють метро між "Лісовою" та "Дніпром": причини і альтернативний транспорт

У вихідні 5-6 квітня буде припинено рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі. На цей час курсуватиме автобус № 1М.

Суспільство • 2 квітня, 11:28 • 21839 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".

Суспільство • 31 березня, 17:56 • 51123 перегляди

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

Через пориви вітру 15-20 м/с у Києві 23 березня головний прапор приспускають для збереження полотнища та флагштока. Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Київ • 22 березня, 19:30 • 57310 перегляди

Замість паліативної допомоги тяжкохворим - люксові авто: викрито злочинну схему за участю посадовців КМДА

Викрито злочинну схему розкрадання майже 60 млн грн, виділених на допомогу тяжкохворим. Чиновники КМДА замість допомоги купували люксові авто та елітну нерухомість.

Київ • 21 березня, 10:38 • 26032 перегляди

У Києві триває обробка доріг проти ожеледиці: залучено 157 одиниць техніки

У Києві триває обробка доріг і тротуарів проти ожеледиці, вночі працювало 157 одиниць техніки. Водіїв закликають дотримуватись дистанції, а пішоходів – носити флікери.

Суспільство • 18 березня, 05:38 • 15712 перегляди

Річ потрапила на колії метро: у КМДА розповіли, що робити

У КМДА розповіли, що робити, якщо ви впустили річ на колії метро. Зверніться до чергового персоналу станції або зателефонуйте у довідковий центр, вказавши деталі інциденту.

Київ • 17 березня, 15:12 • 57143 перегляди

У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро

Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.

Суспільство • 15 березня, 05:21 • 22537 перегляди

У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.

Суспільство • 15 березня, 04:29 • 86370 перегляди

Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу

У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Середній рівень забруднення спостерігається лише на трьох вулицях міста.

Київ • 10 березня, 07:59 • 28129 перегляди

У київському метро пасажир потрапив під поїзд, три станції "зеленої гілки" закрито

На станції метро "Вирлиця" стався інцидент - пасажир потрапив під поїзд. Через це тимчасово закрито три станції "зеленої лінії", рух поїздів здійснюється лише до "Харківської".

Суспільство • 9 березня, 20:23 • 61407 перегляди

У Києві погіршення стану повітря: що відбувається та як вберегтися

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови. Мешканцям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води.

Київ • 8 березня, 09:24 • 20586 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу: загроза атаки БпЛА

У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними безпілотниками. Мешканців Києва закликають терміново прямувати до укриттів.

Війна • 6 березня, 23:56 • 45394 перегляди

На станції київського метро "Теремки" відкриють другий вихід: коли

З 1 березня на станції метро "Теремки" відновить роботу другий вестибюль, що веде до ТРЦ "Магелан". Вхід та вихід через обидва вестибюлі працюватиме з ранку до вечора за визначеним графіком.

Суспільство • 28 лютого, 10:28 • 28239 перегляди

У Києві погіршилась якість повітря: що радять робити жителям столиці

У Києві зафіксовано підвищення рівня завислих часток у повітрі через несприятливі погодні умови. Фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці та вжити захисних заходів.

Суспільство • 25 лютого, 05:41 • 45542 перегляди

У Києві нормалізувалася якість повітря: спостерігається низький рівень забрудненості

У Києві нормалізувалася якість повітря після ранкового погіршення. Всі стаціонарні пункти моніторингу фіксують низький рівень забрудненості з індексами від 26 до 49.

Суспільство • 24 лютого, 16:59 • 57799 перегляди

У Києві різко погіршилась якість повітря: один берег у критичній зоні

У столиці зафіксовано середній рівень забруднення повітря на правому березі та дуже високий на лівому. Мешканцям лівобережжя рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Суспільство • 23 лютого, 07:45 • 104929 перегляди

У столичному метро відновили оплату картками

Оплату проїзду банківськими картками відновлено на всіх станціях київського метро, окрім "Політехнічного інституту". Раніше 19 лютого стався збій з оплатою на "червоній" гілці від "Академмістечка" до "Вокзальної".

Київ • 19 лютого, 07:09 • 33478 перегляди

Керівники столичних шкіл самостійно ухвалюють рішення про запровадження карантину

Керівники шкіл Києва отримали право самостійно запроваджувати карантин при перевищенні показників захворюваності. Директори визначатимуть форму навчання для учнів під час карантину.

Суспільство • 18 лютого, 12:25 • 27352 перегляди

Радіаційний фон у Києві та області в нормі після атаки дрона на ЧАЕС

Після удару російського безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки. Пожежу локалізовано, системи моніторингу фіксують нормальний радіаційний фон у Києві та області.

Суспільство • 14 лютого, 20:55 • 39383 перегляди

Скандал із перепустками в комендантську годину в Києві: КМВА взялася за перевірку

КМВА розпочала перевірку незаконної видачі перепусток для руху в комендантську годину в Києві. Виявлено приватні автомобілі з дозволами, видані за квотою КМДА без належних підстав.

Політика • 14 лютого, 16:06 • 52618 перегляди

У столиці високий рівень забрудненості повітря: зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин

У Києві 13 лютого зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення завислих речовин. Маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск не сприяють розсіюванню домішок.

Суспільство • 13 лютого, 06:15 • 40713 перегляди

Допомога після ракетної атаки по Києву: за пошкоджене житло можна отримати компенсацію

Мешканці Оболонського району Києва, чиє майно постраждало від ракетної атаки, можуть отримати одноразову допомогу від міста. Для цього необхідно подати пакет документів та зареєструвати пошкодження в "Дії".

Суспільство • 12 лютого, 15:38 • 38772 перегляди

Під час хвилини мовчання у столиці комунальний транспорт не зупинятиметься - КМДА

Київська влада спростувала інформацію про зупинку громадського транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У салонах транспорту лише транслюватимуть звукове повідомлення, але рух продовжуватиметься за розкладом.

Суспільство • 11 лютого, 20:54 • 80931 перегляди

Земельна корупція: заступника голови КМДА Оленича відправили під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Петра Оленича - два місяці під вартою. Альтернативою є застава у розмірі 15 мільйонів гривень.

Кримінал та НП • 7 лютого, 17:31 • 25470 перегляди

Робота транспорту під час тривог у Києві: що вирішили у КМВА

КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.

Суспільство • 6 лютого, 18:28 • 102710 перегляди