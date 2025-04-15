Київська міська державна адміністрація

Вночі 12 квітня Київ атакували ударні безпілотники, спричинивши пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Екстрені служби працюють на місцях.
Тимур Ткаченко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов'язків першого заступника начальника КМВА.
У додатку "Київ Цифровий" запрацював сервіс "Адопція тварин", який допомагає безпритульним котам і собакам знайти нові сім'ї. Щоб забрати тварину додому, потрібно вибрати її картку та натиснути "Запропонувати дім".
У Києві розпочинається масштабна перевірка прибудинкових територій для забезпечення проїзду спецтехніки. Рішення ухвалено після випадку, коли через заставлені машинами двори не змогли врятувати загиблу під час атаки.
У Києві повністю відновлено рух поїздів "синьою" гілкою метро після інциденту на станції "Контрактова площа". Пасажирка, яка потрапила під потяг, залишилася живою.
У вихідні 5-6 квітня буде припинено рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі. На цей час курсуватиме автобус № 1М.
У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".
Через пориви вітру 15-20 м/с у Києві 23 березня головний прапор приспускають для збереження полотнища та флагштока. Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.
Викрито злочинну схему розкрадання майже 60 млн грн, виділених на допомогу тяжкохворим. Чиновники КМДА замість допомоги купували люксові авто та елітну нерухомість.
У Києві триває обробка доріг і тротуарів проти ожеледиці, вночі працювало 157 одиниць техніки. Водіїв закликають дотримуватись дистанції, а пішоходів – носити флікери.
У КМДА розповіли, що робити, якщо ви впустили річ на колії метро. Зверніться до чергового персоналу станції або зателефонуйте у довідковий центр, вказавши деталі інциденту.
Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.
У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.
У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Середній рівень забруднення спостерігається лише на трьох вулицях міста.
На станції метро "Вирлиця" стався інцидент - пасажир потрапив під поїзд. Через це тимчасово закрито три станції "зеленої лінії", рух поїздів здійснюється лише до "Харківської".
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови. Мешканцям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води.
У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними безпілотниками. Мешканців Києва закликають терміново прямувати до укриттів.
З 1 березня на станції метро "Теремки" відновить роботу другий вестибюль, що веде до ТРЦ "Магелан". Вхід та вихід через обидва вестибюлі працюватиме з ранку до вечора за визначеним графіком.
У Києві зафіксовано підвищення рівня завислих часток у повітрі через несприятливі погодні умови. Фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці та вжити захисних заходів.
У Києві нормалізувалася якість повітря після ранкового погіршення. Всі стаціонарні пункти моніторингу фіксують низький рівень забрудненості з індексами від 26 до 49.
У столиці зафіксовано середній рівень забруднення повітря на правому березі та дуже високий на лівому. Мешканцям лівобережжя рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Оплату проїзду банківськими картками відновлено на всіх станціях київського метро, окрім "Політехнічного інституту". Раніше 19 лютого стався збій з оплатою на "червоній" гілці від "Академмістечка" до "Вокзальної".
Керівники шкіл Києва отримали право самостійно запроваджувати карантин при перевищенні показників захворюваності. Директори визначатимуть форму навчання для учнів під час карантину.
Після удару російського безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки. Пожежу локалізовано, системи моніторингу фіксують нормальний радіаційний фон у Києві та області.
КМВА розпочала перевірку незаконної видачі перепусток для руху в комендантську годину в Києві. Виявлено приватні автомобілі з дозволами, видані за квотою КМДА без належних підстав.
У Києві 13 лютого зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення завислих речовин. Маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск не сприяють розсіюванню домішок.
Мешканці Оболонського району Києва, чиє майно постраждало від ракетної атаки, можуть отримати одноразову допомогу від міста. Для цього необхідно подати пакет документів та зареєструвати пошкодження в "Дії".
Київська влада спростувала інформацію про зупинку громадського транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У салонах транспорту лише транслюватимуть звукове повідомлення, але рух продовжуватиметься за розкладом.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Петра Оленича - два місяці під вартою. Альтернативою є застава у розмірі 15 мільйонів гривень.
КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.