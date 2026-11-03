Не лише з водою - у Києві через екстрені відключення виникли перебої в русі електротранспорту
Київ • УНН
Пошкодження енергооб’єктів спричинили екстрені відключення світла в Києві та області. У столиці перебої з водопостачанням і електротранспортом.
У Києві та області через ворожі атаки запроваджено екстрені відключення електроенергії, що спричинило перебої з водопостачанням та в русі електротранспорту. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У зв'язку з пошкодженнями, внаслідок атак ворога, об'єктів київського регіонального енерговузла, в Києві та області екстрені відключення електроенергії. Це також спричинило перебої з водопостачанням у столиці. Та в русі громадського електротранспорту
Нагадаємо
Як повідомили у КМДА, через знеструмлення основних об’єктів "Київводоканалу" у столиці можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням.