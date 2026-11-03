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У Києві можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням - стала відома причина

Київ • УНН

 • 6882 перегляди

Через пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмлені основні об’єкти «Київводоканалу». Фахівці працюють над відновленням водопостачання.

У Києві можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням - стала відома причина
Фото ілюстративне

Через знеструмлення основних об’єктів "Київводоканалу" у столиці можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням. Про це повідомили в ПрАТ "АК "Київводоканалі", передає УНН.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці.

Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску.

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У КМДА також нагадали, що в столиці працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. 

Антоніна Туманова

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