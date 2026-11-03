В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина
Киев • УНН
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры обесточены основные объекты "Киевводоканала". Специалисты работают над восстановлением водоснабжения.
Из-за обесточивания основных объектов "Киевводоканала" в столице могут возникать временные перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в ЧАО "АК "Киевводоканал", передает УНН.
Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения столицы.
После восстановления электроснабжения потребуется некоторое время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления.
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В КГГА также напомнили, что в столице работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду.