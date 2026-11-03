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В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина

Киев • УНН

 • 5528 просмотра

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры обесточены основные объекты "Киевводоканала". Специалисты работают над восстановлением водоснабжения.

В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина
Фото иллюстративное

Из-за обесточивания основных объектов "Киевводоканала" в столице могут возникать временные перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в ЧАО "АК "Киевводоканал", передает УНН.

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения столицы.

После восстановления электроснабжения потребуется некоторое время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления.

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В КГГА также напомнили, что в столице работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. 

Антонина Туманова

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