В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина

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Из-за обесточивания основных объектов "Киевводоканала" в столице могут возникать временные перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в ЧАО "АК "Киевводоканал", передает УНН.

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения столицы.

После восстановления электроснабжения потребуется некоторое время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления.

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В КГГА также напомнили, что в столице работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду.