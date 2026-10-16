Опасно ли умываться водой после отключений: иммунолог объяснил, на что обращать внимание

После длительных отключений водоснабжения вода из крана может менять цвет и приобретать неприятный запах из-за длительного пребывания в трубах. В то же время прозрачность и отсутствие запаха не гарантируют ее безопасности. Подробнее о том, почему после восстановления водоснабжения стоит дать воде стечь, достаточно ли ее кипятить и можно ли самостоятельно определить ее качество, журналистке УНН рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

Почему вода после отключений может стать грязнее

По словам врача, качество воды зависит от количества примесей, которые могут попадать в нее еще на этапе водозабора или во время прохождения по трубам. В частности, после длительного пребывания в водопроводе ее состояние может ухудшиться.

Есть определенные нормы того, какие вещества может содержать вода, и превышение их содержания уже считается опасным для здоровья. Как вы понимаете, это количественный вопрос, то есть чем чище вода, тем лучше она будет. Определенные примеси добавляются в эту воду: она набирает их и во время прохождения по водопроводу - объяснил Борис Донской.

Иммунолог отметил, что после отключений вода может контактировать с ржавчиной и другими отложениями в трубах, и из-за этого в начале подачи она иногда имеет характерный цвет и запах. Поэтому после восстановления водоснабжения стоит обращать внимание на ее внешний вид и не использовать воду с очевидными признаками загрязнения.

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Вы часто после отключения воды, даже на несколько часов, наблюдали такое явление: открываешь кран, а из него течет ржавая вода? Это происходит потому, что через трубы прошла воздушная пробка, вода постояла в этих трубах, набралась ржавчины, и первое время ее нужно слить. Если продолжительность пребывания в этих трубах будет еще больше, то, возможно, она станет еще менее чистой и более грязной - сказал специалист.

Можно ли умываться такой водой и поможет ли кипячение

По мнению Бориса Донского, риск заражения через неповрежденную кожу не стоит приравнивать к риску употребления загрязненной воды, однако во время гигиенических процедур вода все же может попасть в рот, глаза или на слизистые оболочки. Поэтому, по словам врача, если есть подозрение на загрязнение, лучше не использовать ее для чистки зубов и других процедур, во время которых возможно попадание воды внутрь организма.

Я не думаю, что она может быть настолько загрязнена, чтобы проникнуть через кожу. Но если вода неделю будет стоять в стояках и трубах, то не исключено, что в ней будет больше опасных микроорганизмов и она будет сильнее загрязнена - отметил иммунолог.

В то же время, по словам иммунолога, именно кипячение помогает обеззараживать воду, в частности уничтожать многие болезнетворные микроорганизмы, однако стоит отметить, что оно не устраняет все возможные загрязнители.

Кипячение дезинфицирует воду. Но если она еще и ржавая, в ней высокое содержание тяжелых металлов, то кипяти ее или не кипяти — она так и останется грязной. Поэтому стоит хотя бы пропустить ее через бытовые фильтры - объяснил Борис Донской.

В то же время определить качество воды только по цвету, запаху и вкусу невозможно, поскольку даже прозрачная вода может содержать вещества, которые невозможно заметить без специального исследования.

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Самостоятельно можно определить, что она непригодна. А определять, что она точно пригодна и ее можно пить, самостоятельно не стоит, потому что у вас нет такой возможности. Для этого существуют службы, которые работают и должны регулярно проверять качество воды. И будем надеяться, что они это делают - сказал иммунолог.

Отдельно Борис Донской также предостерег от попыток самостоятельно устанавливать причину ухудшения самочувствия после контакта с потенциально загрязненной водой, поскольку симптомы отравления зависят от вида загрязнения: в частности, микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции, а химические вещества — другие нарушения.

Самодиагностикой заниматься не стоит. Любое ухудшение самочувствия может свидетельствовать о том, что в организм что-то попало. Если вода насыщена микроорганизмами, это будут кишечные инфекции. Если в ней есть тяжелые металлы, симптоматика будет совсем другой - подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам иммунолога, некоторые токсические эффекты могут проявляться не сразу, а по мере накопления определённых веществ в организме, поэтому оценивать безопасность воды только по собственному самочувствию не стоит. Если после контакта с подозрительной водой появились необычные симптомы, целесообразно обратиться непосредственно к врачу.

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