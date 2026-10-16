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Чи небезпечно вмиватися водою після відключень: імунолог пояснив, на що звертати увагу

Київ • УНН

 • 24794 перегляди

Після тривалих відключень воду радять злити через можливу іржу й відкладення. Кип’ятіння знищує мікроорганізми, але не важкі метали.

Чи небезпечно вмиватися водою після відключень: імунолог пояснив, на що звертати увагу

Після тривалих відключень водопостачання вода з крана може змінювати колір і набувати неприємного запаху через тривале перебування в трубах. Водночас прозорість і відсутність запаху не гарантують її безпечності. Детальніше про те, чому після відновлення водопостачання варто дати воді стекти, чи достатньо її кип’ятити та чи можна самостійно визначити її якість, розповів журналістці УНН лікар-імунолог Борис Донський.

Чому вода після відключень може стати бруднішою

За словами лікаря, якість води залежить від кількості домішок, які можуть потрапляти до неї ще на етапі водозабору або під час проходження трубами. Зокрема, після тривалого перебування у водопроводі її стан може погіршитися.

Є певні норми, яка вода може містити ті чи інші речовини, і перевищення цих речовин вважається вже небезпечним для здоров’я. Як ви розумієте, це питання кількісне, тобто чим чистіша вода, тим краще вона буде. Певні домішки додаються до цієї води: вона їх набирає і під час проходження водогоном

- пояснив Борис Донський.

Імунолог зазначив, що після відключень вода може контактувати з іржею та іншими відкладеннями в трубах, і через це на початку подачі вона іноді має характерний колір і запах. Тому після відновлення водопостачання варто звертати увагу на її зовнішній вигляд і не використовувати воду з очевидними ознаками забруднення.

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Ви часто після відключення води, навіть декількагодинного, спостерігали таке явище: відкриваєш кран, а з нього тече іржава вода? Це відбувається, тому що через труби пройшла пробка повітря, вода постояла в цих трубах, набралася цієї іржі, і перший час її треба злити. Якщо тривалість стояння в цих трубах буде ще більшою, то, можливо, вона стане ще менш чистою і більш брудною

- сказав фахівець.

Чи можна вмиватися такою водою та чи допоможе кип’ятіння

На думку Бориса Донського, ризик зараження через неушкоджену шкіру не варто прирівнювати до ризику вживання забрудненої води, однак під час гігієнічних процедур вода, все ж, може потрапляти до рота, очей або на слизові оболонки. Тому, за словами лікаря, якщо є підозра на забруднення, то краще не використовувати її для чищення зубів та інших процедур, під час яких можливе потрапляння води всередину організму.

Я не думаю, що аж настільки вона може бути забруднена, щоб через шкіру. Але якщо вода тиждень буде стояти в стояках і трубах, то не виключено, що в ній буде більше небезпечних мікроорганізмів і вона буде сильніше забруднена

- зазначив імунолог.

Водночас, за словами імунолога, саме кип’ятіння допомагає знезаражувати воду, зокрема знищувати багато хвороботворних мікроорганізмів, проте варто зауважити, що воно не усуває всі можливі забруднювачі.

Кип’ятіння дезінфікує воду. Але якщо вона ще й іржава, у ній великий вміст важких металів, то кип’яти чи не кип’яти - вона так і залишиться брудною. Тому варто її хоча б через побутові фільтри пропустити

- пояснив Борис Донський.

Водночас, визначити якість води лише за кольором, запахом і смаком неможливо, бо навіть прозора вода може містити речовини, які не помітні без спеціального дослідження.

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Самостійно можна визначити те, що вона непридатна. А визначити, що вона точно придатна і можна її пити, самостійно не варто, бо у вас немає такої можливості. Для цього є служби, які працюють, вони регулярно мають перевіряти якість води. І сподіваємося, що вони це роблять

- сказав імунолог.

Окремо Борис Донський також застеріг від спроб самостійно встановлювати причину погіршення самопочуття після контакту з потенційно забрудненою водою, бо симптоми отруєння залежать від виду забруднення, зокрема, мікроорганізми можуть спричиняти кишкові інфекції, а хімічні речовини - інші порушення.

Самодіагностикою не варто займатися. Будь-яке погіршення самопочуття може свідчити про те, що до вас щось потрапило. Якщо вода насичена мікроорганізмами, це будуть кишкові інфекції. Якщо в ній є важкі метали, симптоматика буде зовсім іншою

- наголосив фахівець.

До того ж, за словами імунолога, деякі токсичні ефекти можуть проявлятися не відразу, а в міру накопичення певних речовин в організмі, тому оцінювати безпечність води лише за власним самопочуттям не варто. Якщо після контакту з підозрілою водою виникли незвичні симптоми, доцільно звернутися безпосередньо до лікаря.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря. 

Алла Кіосак

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