КМДА закликала киян запастися водою, їжею та засобами освітлення на випадок аварійних ситуацій

Міська влада Києва закликала жителів столиці подбати про індивідуальні запаси на випадок аварійних ситуацій. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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У КМДА зазначили, що інтенсивність російських обстрілів зростає. І хоча енергетики цілодобово працюють над тим, аби повернути електроенергію усім споживачам, а міські комунальні служби - щоб відновити штатні параметри постачання води, жителям столиці рекомендується:

зробити запаси питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси оптимально зробити щонайменше на 3 дні;

зарядіть павербанки та портативні зарядні станції;

зробити теплим своє приміщення - заклеїти стики вікон і перевірити зовнішню ізоляцію вікон, помістити алюфом або інший теплоізолюючий матеріал між стіною та батареєю;

зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо;

подбайте про запас їжі тривалого зберігання та тієї, що не потребує електроенергії для приготування;

подумати про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягати світлорефлекторний одяг або носити світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаці.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням через пошкодження енергооб’єкта в Київській області внаслідок російського удару.