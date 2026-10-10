У Києві погіршилася ситуація з енергозабезпеченням, є перебої з водопостачанням - Кличко

У столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням через пошкодження енергооб’єкта в Київській області. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці - йдеться у повідомленні.

Кличко також заявив, що у місті перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

Доповнення

У Київському метрополітені призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення зовнішнього живлення. Про відновлення повідомлять додатково.

Також як повідомляє ДТЕК на Південній Борщагівці у Києві застосували аварійне відключення через атаку ворога. Аварійно вимкнули електрику і у Бучанському районі обалсті.

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