У Києві погіршилася ситуація з енергозабезпеченням, є перебої з водопостачанням - Кличко
Київ • УНН
Через пошкодження енергооб’єкта в Київській області у столиці погіршилося енергозабезпечення. Також виникли перебої з водопостачанням.
У столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням через пошкодження енергооб’єкта в Київській області. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці
Кличко також заявив, що у місті перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.
Доповнення
У Київському метрополітені призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення зовнішнього живлення. Про відновлення повідомлять додатково.
Також як повідомляє ДТЕК на Південній Борщагівці у Києві застосували аварійне відключення через атаку ворога. Аварійно вимкнули електрику і у Бучанському районі обалсті.
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