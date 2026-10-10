В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением, есть перебои с водоснабжением — Кличко
Киев • УНН
Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области в столице ухудшилось энергоснабжение. Также возникли перебои с водоснабжением.
В столице ухудшилась ситуация с энергоснабжением из-за повреждения энергообъекта в Киевской области. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы
Кличко также заявил, что в городе перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.
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В Киевском метрополитене приостановили движение поездов и работу эскалаторов из-за исчезновения внешнего электроснабжения. О восстановлении сообщат дополнительно.
Также, как сообщает ДТЭК, на Южной Борщаговке в Киеве применили аварийное отключение из-за атаки врага. Аварийно отключили электричество и в Бучанском районе области.
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