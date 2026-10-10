У Київському метро тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги
Київ • УНН
У Київському метрополітені призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення зовнішнього живлення. Про відновлення повідомлять додатково.
Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, Про цеповідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише УНН.
Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково
Також як повідомляє ДТЕК на Південній Борщагівці у Києві застосували аварійне відключення через атаку ворога. Аварійно вимкнули електрику і у Бучанському районі обалсті.
Як працює "зелена" гілка метро у Києві - влада дала оновлення09.10.26, 09:53 • 5036 переглядiв