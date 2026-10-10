В Киевском метро временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения
Киев • УНН
В Киевском метрополитене приостановили движение поездов и работу эскалаторов из-за исчезновения внешнего электроснабжения. О восстановлении сообщат дополнительно.
Движение поездов и работу эскалаторов в Киевском метрополитене временно приостановлено из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет УНН.
Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно
Также, как сообщает ДТЭК, на Южной Борщаговке в Киеве применили аварийное отключение из-за атаки врага. Аварийно отключили электричество и в Бучанском районе области.
Как работает "зелёная" ветка метро в Киеве - власти дали обновление09.10.26, 09:53 • 5028 просмотров