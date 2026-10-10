В Киевском метро временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения

Движение поездов и работу эскалаторов в Киевском метрополитене временно приостановлено из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет УНН.

Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно