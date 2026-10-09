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Как работает "зелёная" ветка метро в Киеве - власти дали обновление

Киев • УНН

 • 970 просмотра

«Зелёная» линия метро Киева работает по специальному графику в часы пик из-за ограничений на Южном мосту. Часть наземного транспорта остановлена.

Как работает "зелёная" ветка метро в Киеве - власти дали обновление

В Киеве "зелёная" линия метро работает по специальному графику движения в часы пик утром и вечером на фоне ограничений на Южном мосту. Однако информация о её остановке из-за обесточивания не соответствует действительности. Об этом пояснили в КГГА 9 октября, пишет УНН.

Обесточена ли "зелёная" ветка метро в Киеве

"Информация об остановке "зелёной" линии метро из-за обесточивания не соответствует действительности. Наземный электротранспорт в отдельных районах города временно приостановил работу. Распространяемая в соцсетях информация о якобы остановке движения поездов на "зелёной" линии метро не соответствует действительности", — говорится в сообщении КГГА.

Как работает метро

"В настоящее время на Сырецко-Печерской линии действует временный специальный график движения в утренние и вечерние часы пик из-за ограничений на Южном мосту: одновременно по нему может двигаться только один поезд метро. В остальное время поезда курсируют в обычном режиме", — указали в КГГА.

Как работает другой общественный транспорт

В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме, как сообщается, временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

По данным "Киевпастранса", в том числе временно приостановлено движение фуникулёра из-за отсутствия электроснабжения.

Экстренные отключения света снова ввели в части регионов - затронуло Киев и область09.10.26, 08:49 • 2284 просмотра

Юлия Шрамко

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