Экстренные отключения света снова ввели в части регионов - затронуло Киев и область

Часть регионов Украины, в том числе Киева и Киевской области, утром 9 октября снова перевели на экстренные отключения. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные энергокомпании ДТЭК и НЭК "Укрэнерго".

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики отключений в регионах, где применены аварийные отключения, в настоящее время не действуют - сообщили в Укрэнерго.

Энергетики, как отмечается, работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Где отключения в Киеве и области

Правый берег Киева, а также Бучанский и Вышгородский районы Киевской области: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения - указали в компании.

Как отмечается, во время экстренных отключений графики не действуют.

Дополнение

9 октября, по данным Укрэнерго, в части регионов Украины в течение суток (00:00 – 23:59) вынужденно будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 0,5 до 2 очередей).

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики