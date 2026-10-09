Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область
Київ • УНН
Через наслідки російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки наразі не діють.
Частину регіонів України, у тому числі Києва та Київської області, знову перевели на екстрені відключення вранці 9 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на дані енергокомпанії ДТЕК та НЕК "Укренерго".
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють
Енергетики, як зазначається, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Де відключення у Києві та області
Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення
Як зауважується, під час екстрених відключень графіки не діють.
Доповнення
9 жовтня, за даними Укренерго, у частині регіонів України цілу добу (00:00 – 23:59) вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).
Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки08.10.26, 20:23 • 17456 переглядiв