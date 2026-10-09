Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область

$44.860.0850.160.48
ukenru
Ексклюзив
05:59 • 7498 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
05:28 • 9624 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
05:13 • 10107 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
04:58 • 10759 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
04:36 • 11626 перегляди
У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області
03:55 • 13538 перегляди
Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW
02:38 • 18234 перегляди
Литва передала Україні критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
01:17 • 18892 перегляди
росіяни згадали технології Першої світової війни, щоб захистити НПЗ від українських дронів – наскільки це ефективно
00:58 • 17799 перегляди
Український "Бебрадрон" із дальністю до 45 км отримав допуск Міноборони – що відомо про новий ударний БПЛА
9 жовтня, 00:16 • 13885 перегляди
Показове покарання чи правосуддя – росія судитиме своїх військових за розстріл 7 цивільних у Покровську
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.6м/с
72%
746мм
Популярнi новини
Кетрін Зета-Джонс зізналася, що не читала скандальних мемуарів Майкла Дугласа, та пояснила чому8 жовтня, 21:05 • 13919 перегляди
Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу8 жовтня, 22:06 • 13808 перегляди
Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику8 жовтня, 23:06 • 13026 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини9 жовтня, 00:05 • 15651 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду00:37 • 11684 перегляди
Публікації
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 2422 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 7522 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 39189 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 35047 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 53191 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 2422 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії03:04 • 8564 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином02:05 • 9580 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів01:06 • 10073 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду00:37 • 11694 перегляди
Актуальне
Х-101
Техніка
Золото
The New York Times
Серіали

Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Через наслідки російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки наразі не діють.

Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область

Частину регіонів України, у тому числі Києва та Київської області, знову перевели на екстрені відключення вранці 9 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на дані енергокомпанії ДТЕК та НЕК "Укренерго".

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють

- повідомили в Укренерго.

Енергетики, як зазначається, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Де відключення у Києві та області

Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення

- вказали у компанії.

Як зауважується, під час екстрених відключень графіки не діють.

Доповнення

9 жовтня, за даними Укренерго, у частині регіонів України цілу добу (00:00 – 23:59) вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки08.10.26, 20:23 • 17456 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиївКиївська область
Вибухи
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Україна
Київ