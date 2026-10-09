Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область

Частину регіонів України, у тому числі Києва та Київської області, знову перевели на екстрені відключення вранці 9 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на дані енергокомпанії ДТЕК та НЕК "Укренерго".

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють - повідомили в Укренерго.

Енергетики, як зазначається, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Де відключення у Києві та області

Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення - вказали у компанії.

Як зауважується, під час екстрених відключень графіки не діють.

Доповнення

9 жовтня, за даними Укренерго, у частині регіонів України цілу добу (00:00 – 23:59) вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).

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