Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки
Київ • УНН
9 жовтня в частині регіонів цілодобово обмежать споживання електроенергії. Причина — пошкодження енергооб’єктів російськими атаками.
В Україні у п’ятницю, 9 жовтня, у частині регіонів протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - повідомили в Укренерго.
Зокрема, з 00:00 – 23:59 графіки будуть діяти:
- обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).
Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Нагадаємо
Армія рф завдала удару по одному із важливих для міста Києва енергооб'єктів, внаслідок чого у столиці сталося вимкнення кількох елементів електричної мережі. В окремих районах виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів.