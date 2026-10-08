$44.860.0850.160.48
ukenru
17:23 • 4850 перегляди
Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки
15:10 • 18155 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про заводVideo
14:57 • 15639 перегляди
Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у гербPhoto
14:49 • 11695 перегляди
У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюютьPhoto
13:55 • 20418 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"
13:14 • 14797 перегляди
Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в росіїVideo
13:14 • 11439 перегляди
Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити
12:58 • 11051 перегляди
Переговорна команда України вирушає до США ще до кінця тижня - Зеленський
12:55 • 9650 перегляди
Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави
12:39 • 19305 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.5м/с
50%
748мм
Популярнi новини
Померла програмістка, яка забезпечила висадку місії "Аполлон-11" на МісяцьVideo8 жовтня, 08:00 • 13667 перегляди
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 14834 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 12638 перегляди
Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів13:59 • 11173 перегляди
Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яоPhotoVideo14:34 • 10223 перегляди
Публікації
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"13:55 • 20430 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo12:39 • 19315 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 40185 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 65458 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 61437 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Мудра
Денис Шмигаль
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Іран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Давньогрецькі боги, роуд-муві та Царство Мертвих - вийшов перший тизер нового фільму Павла Острікова "Трагедія"PhotoVideo16:39 • 4538 перегляди
Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яоPhotoVideo14:34 • 10536 перегляди
Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів13:59 • 11483 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 12942 перегляди
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 15126 перегляди
Актуальне
Starlink
Серіали
Фільм
Опалення
Дія (сервіс)

Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки

Київ • УНН

 • 4828 перегляди

9 жовтня в частині регіонів цілодобово обмежать споживання електроенергії. Причина — пошкодження енергооб’єктів російськими атаками.

Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки
Фото ілюстративне

В Україні у п’ятницю, 9 жовтня, у частині регіонів протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укренерго. 

"Завтра, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - повідомили в Укренерго. 

Зокрема, з 00:00 – 23:59 графіки будуть діяти: 

  • обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
    • погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг). 

      Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

      Нагадаємо 

      Армія рф завдала удару по одному із важливих для міста Києва енергооб'єктів, внаслідок чого у столиці сталося вимкнення кількох елементів електричної мережі. В окремих районах виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів.

      Павло Башинський

      СуспільствоЕкономіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна
      Київ