Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики
Киев • УНН
9 октября в части регионов круглосуточно ограничат потребление электроэнергии. Причина — повреждение энергообъектов российскими атаками.
В Украине в пятницу, 9 октября, в части регионов в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Укрэнерго».
"Завтра, 9 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления", — сообщили в «Укрэнерго».
В частности, с 00:00 до 23:59 графики будут действовать:
- ограничение мощности для промышленности и бизнеса;
- почасовые отключения для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Напомним
Армия рф нанесла удар по одному из важных для города Киева энергообъектов, в результате чего в столице произошло отключение нескольких элементов электрической сети. В отдельных районах возникли перебои с электроснабжением значительного количества потребителей.