рф атакувала один із важливих для Києва енергооб'єктів - Шмигаль
Київ • УНН
Російська атака пошкодила важливий енергооб’єкт і кілька елементів мережі Києва. У столиці та області виникли аварійні відключення.
Армія рф завдала удару по одному із важливих для міста Києва енергооб'єктів, внаслідок чого у столиці сталося вимкнення кількох елементів електричної мережі. В окремих районах виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів, передає УНН.
Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергообєктів. Енергетики роблять все щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби
В Укренерго повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва. Через це – в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів.
У ДТЕК повідомили, що у Києві через атаку ворога сталося аварійне відключення
Графіки тимчасово не діють. Така сама ситуація і в області.
Нагадаємо
У комітетах Верховної Ради, що на вулиці Липській, вимкнули світло.