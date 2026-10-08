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РФ атаковала один из важных для Киева энергообъектов — Шмыгаль

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Российская атака повредила важный энергообъект и несколько элементов сети Киева. В столице и области произошли аварийные отключения.

РФ атаковала один из важных для Киева энергообъектов — Шмыгаль

Армия рф нанесла удар по одному из важных для города Киева энергообъектов, в результате чего в столице произошло отключение нескольких элементов электрической сети. В отдельных районах возникли перебои с электроснабжением значительного числа потребителей, передает УНН

Произошла атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить электроснабжение. Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы 

- написал министр энергетики Денис Шмыгаль. 

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате вражеского обстрела произошло отключение нескольких элементов электрической сети, обеспечивающей электроснабжение Киева. Из-за этого в отдельных районах столицы возникли перебои с электроснабжением значительного числа потребителей.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за атаки противника произошло аварийное отключение

Графики временно не действуют. Такая же ситуация и в области. 

Напомним 

В комитетах Верховной Рады, расположенных на улице Липской, отключили свет.  

Павел Башинский

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Укрэнерго
Денис Шмыгаль
Киев