РФ атаковала один из важных для Киева энергообъектов — Шмыгаль
Киев • УНН
Российская атака повредила важный энергообъект и несколько элементов сети Киева. В столице и области произошли аварийные отключения.
Армия рф нанесла удар по одному из важных для города Киева энергообъектов, в результате чего в столице произошло отключение нескольких элементов электрической сети. В отдельных районах возникли перебои с электроснабжением значительного числа потребителей, передает УНН.
Произошла атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить электроснабжение. Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы
В "Укрэнерго" сообщили, что в результате вражеского обстрела произошло отключение нескольких элементов электрической сети, обеспечивающей электроснабжение Киева. Из-за этого в отдельных районах столицы возникли перебои с электроснабжением значительного числа потребителей.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за атаки противника произошло аварийное отключение
Графики временно не действуют. Такая же ситуация и в области.
Напомним
В комитетах Верховной Рады, расположенных на улице Липской, отключили свет.