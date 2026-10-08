У комітетах Верховної Ради зникло світло
Київ • УНН
У комітетах Ради на Липській зникло світло. У Києві через зниження напруги частково зупинили метро та громадський транспорт.
У комітетах Верховної Ради, що на вулиці Липській, вимкнули світло. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
В Раді (щонайменше на Липській у Комітеті енергетики та у Комітеті податкової політики) світло теж вимкнули) Враховуючи, що будівля комітетів була колись частиною готелю, то ці довгі темні коридори трохи нагадують Silent Hill…. особливо з ліхтариком
Додамо
Як повідомляв УНН, у Києві призупинив свій рух метрополітен через зниження напруги.
Станом на 18:39 відомо, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.
Крім того, через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва.
Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами.