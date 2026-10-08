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В комитетах Верховной Рады отключили свет

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

В комитетах Рады на Липской отключили свет. В Киеве из-за снижения напряжения частично остановили метро и общественный транспорт.

В комитетах Верховной Рады отключили свет

В комитетах Верховной рады, расположенных на улице Липской, отключили свет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

В Раде (по крайней мере на Липской, в Комитете энергетики и в Комитете налоговой политики) свет тоже отключили) Учитывая, что здание комитетов когда-то было частью гостиницы, эти длинные темные коридоры немного напоминают Silent Hill…. особенно с фонариком 

- написал нардеп.

Добавим

Как сообщал УНН, в Киеве приостановил движение метрополитен из-за снижения напряжения.

По состоянию на 18:39 известно, что на "синей" и "зеленой" линиях метро постепенно восстанавливается движение поездов с увеличенными интервалами. Движение поездов на "красной" линии пока приостановлено.

Кроме того, из-за снижения напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта Киева.

Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая автобусами.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Киев