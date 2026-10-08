В комитетах Верховной Рады отключили свет
Киев • УНН
В комитетах Рады на Липской отключили свет. В Киеве из-за снижения напряжения частично остановили метро и общественный транспорт.
В комитетах Верховной рады, расположенных на улице Липской, отключили свет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
В Раде (по крайней мере на Липской, в Комитете энергетики и в Комитете налоговой политики) свет тоже отключили) Учитывая, что здание комитетов когда-то было частью гостиницы, эти длинные темные коридоры немного напоминают Silent Hill…. особенно с фонариком
Добавим
Как сообщал УНН, в Киеве приостановил движение метрополитен из-за снижения напряжения.
По состоянию на 18:39 известно, что на "синей" и "зеленой" линиях метро постепенно восстанавливается движение поездов с увеличенными интервалами. Движение поездов на "красной" линии пока приостановлено.
Кроме того, из-за снижения напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта Киева.
Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая автобусами.