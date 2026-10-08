У Києві метро і частина транспорту призупинили рух через зниження напруги
Київ • УНН
У Києві метро тимчасово зупинило поїзди й ескалатори через зниження напруги. Також тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту української столиці.
У четвер, 8 жовтня у Києві призупинив свій рух метрополітен через зниження напруги. Про це пресслужба метро повідомила в Telegram, передає УНН.
Деталі
Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково
Згодом там повідомили, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Водночас рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.
У Київській міській державній адміністрації заявили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва.
Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомимо додатково
Додатково
Раніше УНН повідомляв, що у Києві з початку доби 8 жовтня внаслідок триваючих російських атак ударними дронами загинула одна людина і ще 11 постраждали.
Згодом на місці ворожого удару виявили двох загиблих людей. Потім кількість загиблих збільшилась до трьох людей.
Нагадаємо
У Києві фахівці відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту.