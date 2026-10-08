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У Києві метро і частина транспорту призупинили рух через зниження напруги

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

У Києві метро тимчасово зупинило поїзди й ескалатори через зниження напруги. Також тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту української столиці.

У Києві метро і частина транспорту призупинили рух через зниження напруги

У четвер, 8 жовтня у Києві призупинив свій рух метрополітен через зниження напруги. Про це пресслужба метро повідомила в Telegram, передає УНН.

Деталі

Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково

 - заявили в метрополітені.

Згодом там повідомили, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Водночас рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва.

Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомимо додатково

 - йдеться в повідомленні.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що у Києві з початку доби 8 жовтня внаслідок триваючих російських атак ударними дронами загинула одна людина і ще 11 постраждали.

Згодом на місці ворожого удару виявили двох загиблих людей. Потім кількість загиблих збільшилась до трьох людей.

Нагадаємо

У Києві фахівці відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту.

Євген Устименко

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