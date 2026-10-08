У Києві після удару російського дрона по магазину виявили тіла двох людей
Київ • УНН
У Соломʼянському районі Києва БпЛА влучив у 4-поверховий магазин. Загинули двоє людей, ще двоє постраждали, пошуки тривають.
Двох загиблих людей виявили на місці удару рф по магазину у Києві 8 жовтня, рятувальна операція триває. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
У Соломʼянському районі локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив ворожий БпЛА. Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває
Раніше мер повідомив про одну загиблу у столиці з початку доби 8 жовтня через триваючі атаки рф. Таким чином, кількість жертв 8 жовтня зросла до 3.
У Києві від ночі через атаки рф загинула ще одна людина, 11 постраждали08.10.26, 11:33 • 2022 перегляди
Київська область
У ДСНС України 8 жовтня повідомили, що у Київській області внаслідок ударів російських БпЛА виникла пожежа на одному з логістичних об’єктів у Бучанському районі. "Наразі рятувальники її локалізували. Триває ліквідація наслідків атак рф", - ідеться у повідомленні.