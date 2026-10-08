У Києві після удару російського дрона по магазину виявили тіла двох людей

Двох загиблих людей виявили на місці удару рф по магазину у Києві 8 жовтня, рятувальна операція триває. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

У Соломʼянському районі локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив ворожий БпЛА. Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває