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The New York Times

В Киеве после удара российского дрона по магазину обнаружили тела двух человек

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

В Соломенском районе Киева БПЛА попал в 4-этажный магазин. Погибли два человека, еще двое пострадали, поиски продолжаются.

В Киеве после удара российского дрона по магазину обнаружили тела двух человек
фото иллюстративное

Двух погибших обнаружили на месте удара рф по магазину в Киеве 8 октября, спасательная операция продолжается. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

В Соломенском районе локализовали пожар в 4-этажном магазине, в который попал вражеский БпЛА. Обнаружили тела 2 погибших и двух пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается

- написал Кличко.

Ранее мэр сообщил об одной погибшей в столице с начала суток 8 октября из-за продолжающихся атак рф. Таким образом, количество жертв 8 октября возросло до 3.

В Киеве с ночи из-за атак рф погиб ещё один человек, 11 пострадали08.10.26, 11:33 • 1876 просмотров

Киевская область

В ГСЧС Украины 8 октября сообщили, что в Киевской области в результате ударов российских БпЛА возник пожар на одном из логистических объектов в Бучанском районе. "В настоящее время спасатели его локализовали. Продолжается ликвидация последствий атак рф", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

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